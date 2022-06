قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: عقدت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز والممثل ومدرب اللياقة البدنية سام أصغري قرانهما في لوس أنجلوس يوم الخميس.

ونشرت نجمة البوب أول منشور لها عبر حسابها على الإنستغرام وعلقت على مجموعة الصور ، مضيفًة رمزًا تعبيريًا للحمامة البيضاء بالإضافة إلى رمز تعبيري للحلقة. وقامت بوضع وسم لمصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فيرساتشي ، التي صممت فستان زفافها الذي تحلم به ؛ بالإضافة الى فنانتي التجميل صوفيا وشارلوت تيلبوري اللتين ابتكرتا "إطلالتها اللامعة والجذابة من النهار إلى الليل" ؛ وستيفاني جوتليب ، التي محبسي الزواج.

وفي تدوينة ثانية ، تضمنت صورًا من الحفلة بعد أن عقد الزوجان قرانهما ، قالت سبيرز إنها حظيت "بأجمل يوم". وكتبت "يا إلهي! حماقة مقدسة! لقد فعلناها !!! تزوجنا". "كنت متوترة للغاية طوال الصباح ولكن بعد ذلك في الساعة 2:00 ظهرًا أدركت ذلك حقًا ... لقد تزوجنا 💍 !!! لقد أصبت بنوبة ذعر ثم ثم تماسكت بعدها🙄🙄 🙄 ... الطاقم الذي حول منزلنا الى قلعة الأحلام كان رائعاً !!! كان المراسيم حلمًا والحفل كان أفضل !!! " وأضافت المغنية أن "الكثير من الأشخاص الرائعين" حضروا يومهم الكبير - بما في ذلك درو باريمور ومادونا وباريس هيلتون وسيلينا جوميز - وأنها كانت "لا تزال في حالة صدمة". "درو باريمور فتاة احلامي وسيلينا غوميز وهي بالمناسبة أجمل على الحقيقة حضرتا كلتيهما !!! لقد كنت عاجزًة عن الكلام ... قبلت مادونا مرة أخرى 😉😉😉 ورقصنا 💃🏼 ليلاً مع باريس هيلتون" .

وشكرت أيضًا أولئك الذين ساعدوا في إطلالتها بحفل الزفاف قائلة: "شعرت بالجمال". واختتمت حديثها: "أعتقد أننا سقطنا جميعًا على حلبة الرقص مرتين على الأقل 😂 !!! أعني هيا ... كنا جميعًا نتفرج !!! @ SamAsghari أنا أحبك !!!"

يُظهر منشور ثالث على صفحة سبيرز على الإنستغرام المغنية على حلبة الرقص. كما شارك أصغري أيضًا بعض صور الزفاف على إنستغرام ، وعلق على المنشور برموز تعبيرية لملك وملكة.

سارت المغنية في الممر مرتدية ثوبًا مخصصًا من أتيليه فيرساتشي على أنغام أغنية إلفيس بريسلي "Can't Help Falling in Love" قبل تغيير الملابس ثلاث مرات أخرى طوال الليل.

ظهر الصور من حفل الزفاف إحتفالاً أنيقًا تطور إلى حفلة راقصة في وقت لاحق من الليل ، حتى أن سبيرز غنت "فوغ" في وقت ما مع مادونا وباريمور وجوميز وهيلتون وفيرساتشي. قالت هيلتون في بودكاست This Is Paris يوم الجمعة: "أنا سعيدة للغاية من أجلها. لقد بدت مذهلة ، وقد أسعدني أن أرى أنها وجدت قصتها الخيالية". "إنهما زوجان جميلان ومتألقان. لقد أثلج صدري حقًا أن أراها سعيدة جدًا وحرة." حتى أن هيلتون وسبيرز وحدتا جهودهما في أداء أغنيتها الناجحة عام 2005 "Stars Are Blind" ، قبل أن ترقص سبيرز على أغنيتها "Toxic".