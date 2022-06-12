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إيلاف: أعربت الفنانة نجلاء بدر عن استيائها من رفض أحد الفنادق في العلمين إقامتها بمفردها بالفندق، بالرغم من إتمام إجراءات الدخول وتركها تنتظر حتى يتم ترتيب الغرفة.

وشرحت الممثلة المصرية ملابسات الواقعة في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر قائلة : ذهبت إلى العلمين لحضور افتتاح أحد المشاريع هناك مع مجموعة من الفنانين، وبعضهم نزلوا في بيوتهم لكن أنا والإعلامية إنجي علي طلبنا الإقامة في فندق لعدم وجود بيوت لنا هناك، ولأن موعد الافتتاح الساعة 7 وقد يتأخر للساعة 8 مساء وينتهي الساعة 11 مساء، وطريق العلمين غير مناسب للقيادة ليلا.

وأضافت : تم عمل حجز لي ولمدير أعمالي الذي يقود السيارة، ووصلت الساعة 4 عصرا لعمل المكياج والتوجه للافتتاح، وتأكدنا من وجود حجز لأربع غرف "سينجل"، وفي استقبال الفندق طلبوا بطاقتي ووقعت على استمارات الدخول، وطلبوا مني الانتظار ربع ساعة حتى يتم ترتيب الغرفة.

وتابعت : بعد نصف ساعة اتصلت بإنجي علي لأبلغها بعدم دخولي الغرفة فقالت "هقلب الدنيا"، وفوجئت بعدها بعشر دقائق بصاحب المشروع ومسؤول من الفندق يعتذران لنا لأن الفندق مخصص للعائلات فقط، ورفضوا إقامتي لعدم وجود زوجي معي، ونفس الشيء يحدث إذا كانت الزوجة غير موجودة.

وأضافت : تم عمل حجز لي ولمدير أعمالي الذي يقود السيارة، ووصلت الساعة 4 عصرا لعمل المكياج والتوجه للافتتاح، وتأكدنا من وجود حجز لأربع غرف "سينجل"، وفي استقبال الفندق طلبوا بطاقتي ووقعت على استمارات الدخول، وطلبوا مني الانتظار ربع ساعة حتى يتم ترتيب الغرفة.

وتابعت : بعد نصف ساعة اتصلت بإنجي علي لأبلغها بعدم دخولي الغرفة فقالت "هقلب الدنيا"، وفوجئت بعدها بعشر دقائق بصاحب المشروع ومسؤول من الفندق يعتذران لنا لأن الفندق مخصص للعائلات فقط، ورفضوا إقامتي لعدم وجود زوجي معي، ونفس الشيء يحدث إذا كانت الزوجة غير موجودة.