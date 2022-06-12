قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: فازت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية سمر شِشة بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الإثارة كيان، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الثامنة لـ مهرجان أفلام السعودية، التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 9 يونيو 2022 بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران، وهذا بالإضافة إلى حصول الفيلم على جائزة النخلة الذهبية كأفضل تصميم صوت بالمهرجان.

يأتي ذلك بعد أن شهد فيلم كيان عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

كيان فيلم روائي طويل، تدور أحداثه في إطار من الإثارة حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي. الفيلم بطولة سمر شِشة وأيمن الطاهر، وإخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز.

يذكر ان أحدث أعمال سمر شِشة مشاركتها في بطولة الفيلم الروائي القصير مسكون، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية التي أقيمت في ديسمبر الماضي، وهو تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأمريكي ديفيد دارغ، وشاركت سمر في بطولته مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا. والفيلم من إنتاج كلارا ديبيرا وArabia Plus.

سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية، تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة. شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، من بينها أفلام مَخرَج 5 من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، والذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، وجدة بعد منتصف الليل للمخرج عبد الإله القرشي، وشمس المعارف، ومسلسلي كوكب آخر للمخرج فارس قُدس، وبشر1 للمخرج علي السمين.

وفي عالم المسرح، أدت سمر أدواراً رئيسية في العديد من مسرحيات الفصل الواحد من بينها مسرحية حرام تنسوني بالمرة، والمونولوغ الموسيقي حفلة طفش، كما تعاونت مع الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي في مسرحيتي الدائرة المستقيمة، وأنا أنت.