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إيلاف: طرحت الفنانة المصرية الشابة ياسمينا أغنية جديدة بعنوان "لما تغنيلي" من كلمات ايهاب عبد العظيم ، الحان سامر ابو طالب، توزيع عمر اسماعيل، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون بينهما.

صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج متيم السراج، في مشهدية بسيطة عكست أجواء اللحن الايقاعي الراقص، والتوزيع الموسيقي الذي تناغم مع اللحن من حيث الجمل السريعة، وجاء النص سهلاً في تركيبته وفكرته.

وأعربت ياسمينا عن سعادتها بطرح أغنية "لما تغنيلي" التي تُعد خامس أغنياتها، واصفةً تعاونها مع لايف ستايلز ستوديوز بأنه اضافة كبيرة.