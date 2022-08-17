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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية جديدة بعنوان "أنا وبس"، من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل وتسجيل استوديو هادي شرارة.

صورتها مع المخرجة أنجي جمال وتضمنت مشاهد رومانسية لإليسا على شواطئ منطقة البترون في لبنان.

اغنية "أنا وبس" هي الأغنية الأولى من ألبوم إليسا الجديد الذي ستطلقه مع شركتها الجديدة الخاصة E-records. وسيتم إطلاقه بالتعاون مع شركة وتري للتوزيع الرقمي.

تصدّرت "أنا وبس" الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب واحتلّت المرتبة الأولى في أقلّ من 24 ساعة على إطلاقها.