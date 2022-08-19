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إيلاف من الرياض: طرحت شركة تيونز ارابيا للمنتج "حسن طالب" أحدث أعمالها المصورة مع المطرب السعودي متعب الشعلان وهو كليب بعنوان "الحب موضة"، الأغنية من كلمات عبد الله أبو راس، والحان محمد غازي، وتوزيع مدحت خميس، وتم تسجيل الصوت ما بين القاهرة والسعودية.

صر العمل في مصر مع المخرجة هبة غندور، وهي المرة الأولى التي يصور فيها متعب في مصر، والأغنية من نوعية الأغاني الدرامية وتقول كلماتها:

ياقلب ماجابك ورا ..

إلا العفو والمقدره ..

لو كنت قاسي يا حنون !

وقفوا على بابك سرا ..

قلنا ولا هزك كلام ..

ولا عتب ولا ملام ..

أنا معك عايش كذا !

و آهي عيشه والسلام ..

الحب موضه وانتهت ..

ولونها الزاهي بهت ..

النفس تحلم والرياح !

تجري بعكس اللي اشتهت ..



يذكر أن متعب الشعلان هو مطرب سعودي أصدر من قبل عدد من الأغاني المنفردة وجميعها باللهجة الخليجية والعراقية وكان اخرها "عيوني فيه يدوبو" باللهجة المغربية والتي طرحها في عيد الفطر المبارك لهذا العام ، وهو من الأصوات الواعدة بالسعودية والتي يتنبأ لها بمستقبل ناجح حيث يتمتع بخامه صوتية مميزة وقوية، وتم اكتشافه من قبل المنتج حسن طالب وهو عضو برنامج المسابقات "بوليفارد المواهب" ويتم من الآن التحضير لعدة أعمال غنائية وطنية منها أغنية للعيد الوطني السعودي.

