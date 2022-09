قراؤنا من مستخدمي تلغرام

تنطلق فعاليات الدورة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في 31 أغسطس/ آب ويستمر حتى العاشر من سبتمبر/ أيلول، ببرنامج حافل بالأفلام والأنشطة حيث يحتفل المهرجان بمرور 90 عاما على تأسيسه عام 1932.

يعد مهرجان فينسيا السينمائي الدولي مؤشرا أساسيا بعد مهرجان كان السينمائي للأفلام التي ستنافس على جوائز الأوسكار في وقت لاحق من العام المقبل.

برز المهرجان أكثر مؤخرا لقبوله عرض أفلام منصة نتفليكس التي تتضمن أفلاماً لنخبة عريضة من أشهر صناع السينما في العالم مما يضمن تنوعا رفيع المستوى.

يفتتح المهرجان فعالياته بالفيلم الأمريكي "ضوضاء بيضاء" أو "White Noise" من إخراج "نواه بومباخ" وإنتاج نتفليكس. الفيلم مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم من تأليف دون ديليلو صدرت عام 1985.

ويزخر جدول مهرجان هذا العام بأعمال لصناع أفلام بارزين حيث يعرض 23 فيلما ضمن المسابقة الرسمية منها "The Whale" للمخرج الحائز على الأوسكار "دارين أرونوفسكي" وفيلم المخرج الإيطالي "لوكا جوادينينو"، " Bones and All".

ومن بين الأفلام الأخرى المشاركة في المسابقة الرسمية، فيلم "The Son" للمخرج "فلوريان زيلر"، وهو استكمال لأحداث فيلم "The Father" للنجم "أنتونى هوبكينز"، الصادر قبل عامين، ويشارك في بطولة الجزء الجديد إلى جانب هوبكينز، كل من "فانيسا كيربي" و"هيو جاكمان".

EPA ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هذا العام الممثلة الأمريكية جوليان مور

وتطل النجمة "كيت بلانشيت"، والممثلة الفرنسية :ناعومي ميرلانت" على ضيوف المهرجان في فيلم «Tár» للمخرج الأمريكي الشهير "تود فيلد".

تكريمات

ترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية هذا العام الممثلة الأمريكية جوليان مور. وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم عدد من الأسماء الهامة في مسيرة صناعة السينما العالمية، حيث يمنح المهرجان جائزة الأسد الذهبي لمجمل أعمال الكاتب والمخرج الأمريكي "بول شريدر"، وجائزة كارتييه جلوري لصانعي الأفلام المميزين للمخرج الأمريكي الشهير "والتر هيل". كما يُكرم فينيسيا الممثلة الفرنسية "كاترين دينوف" بجائزة عن مجمل أعمالها الفنية.

ومن المنتظر أن يشهد المهرجان حضور عدد من النجوم مثل "هيو جاكمان"، و"آدم درايفر"، و"هارى ستايلز" و"فلورنس بيو"، و"تيموثى شالامي".

التمثيل العربي

المشاركة العربية في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي هذا العام ضعيفة حيث تشمل تسعة أفلام في المسابقات الفرعية منها ما هو إنتاج أوروبي مشترك.

يشارك فيلم "روابطنا"، للممثل والمخرج الفرنسي، الجزائري الأصل، رشدي زم في المسابقة الرسمية، والفيلم الروائي القصير "صديقتي" للمخرجة المصرية كوثر يونس في مسابقة آفاق، وهي ثاني أكبر مسابقة بعد المسابقة الرسمية، ويشارك فى نفس المسابقة فيلم المخرج الجزائرى رشيد حامى "لأجل وطني".

ويشارك الفيلم السوري "نزوح" للمخرجة سؤدد كعدان في مسابقة امتداد الآفاق بطولة كندة علوش وسامر المصري. وفي نفس المسابقة يشارك فيلم المخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي حدائق معلقة.

وتُفتتح مسابقة "أيام المؤلفين" بالفيلم اللبناني "حديد نحاس وبطاريات" لوسام شرف. كما يختتم "أسبوع النقاد" دورته الـ37 بالفيلم المغربي "مَلِكات"، وهو الفيلم الروائي الأول لياسمين بن كيرفي.