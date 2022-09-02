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إيلاف: استقبلت الممثلة السورية كندة علوش وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف مولودهما الثاني "كريم"، معلنة عن ذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "الانستغرام"، و ظهرت فيها وهي تحمل مولودها الصغير، وفي التعليق شاركت جمهورها تفاصيل الولادة الصعبة التي عاشتهاظن حيث كتبت قائلة: " كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريباً في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لان حجمه كان صغير وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير.. كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا.. بس الحمدلله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام الي مروا بتجربة مشابهة اكيد بيعرفو الإحساس".



وأضافت:" الحمد لله ألف مرة..الله يحفظ كريم والله يخليلكم ولادكم ولا يوجع قلب أم أو أسرة على طفلها".

وتابعت:" شكراً للأطباء الي كانو أكتر من أهل وساعدونا نعدي الفترة الي فاتت بأمان وصحة شكراً للصديق الأخ الدكتور اسماعيل أبو الفتوح شكراً لطبيبة الأطفال الرائعة الدكتورة أميرة ادريس لرعايتها واهتمامها الشديد شكر خاص لصديق العائلة الدكتور محمد عمر".

جدير بالذكر أن الفنانين كندة علوش وعمرو يوسف لديهما أيضاً ابنة تدعى حياة.