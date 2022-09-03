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إيلاف من فينيسيا: وصلت المخرجة المصرية كوثر يونس إلى مدينة فينسيا الإيطالية لحضور فعاليات الدورة الـ ٧٩ لمهرجان فينسيا السينمائي الدولي التى تشارك فيها بفيلمها الروائي القصير "صاحبتي"، والذى يعتبر أول فيلم مصري يشارك في مسابقة آفاق للأفلام القصيرة بالمهرجان.

يعد فيلم "صاحبتي" ثالث أفلام كوثر التي تخرجت من المعهد العالي للسينما وقدمت فيلمين كمشاريع تخرج روائي قصير بعنوان "يوكو وياسمينا"، والوثائقي "هدية من الماضي" وحقق الأخير نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً حيث استمر عرضه فى صالات السينما لأكثر من ٦ أسابيع وهو ما لم يحدث فى تاريخ السينما الوثائقية في مصر من قبل.

وتعتبر كوثر من الأعضاء المؤسسين لمجموعة "راويات" التي تضم عدداً من المخرجات من أنحاء الشرق الأوسط، وإلى جانب عملها كمخرجة تعمل أيضا فى إنتاج وتنفيذ الإعلانات والمسلسلات القصيرة.

يعرض مهرجان فينسيا فيلم "صاحبتي" يوم الجمعة الموافق ٩ سبتمبر المقبل ضمن برنامج عروض مسابقة آفاق للأفلام الروائية القصيرة، وينافس الفيلم على جوائز المسابقة.

ينتمي العمل لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته ١٧ دقيقة واشتركت كوثر في كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفي الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج المعروف خالد مرعي، وهو إنتاج وتمويل كوثر يونس مع المنتج المشارك محمد العمدة الذي شارك من قبل فى إنتاج فيلم "ستموت في العشرين" الحائز على أسد المستقبل لأفضل فيلم أول لمخرجه أمجد أبو العلاء في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

ومن جانب آخر تشارك كوثر أيضا ضمن فعاليات المهرجان في مناقشة بعنوان "النساء في الأفلام" يوم ٦ سبتمبر الجاري، تديرها رحماتو كيتا وتشارك فيها ٦ صانعات أفلام من أنحاء العالم.