قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: أطلقت منصة نتفليكس الإعلان التشويقي لفيلم "السباحاتان" للمخرجة سالي الحسيني تمهيداً لبدء عرضه على المنصة يوم 23 نوفمبر المقبل، وهو قصة نجاة حقيقية لعائلة سورية وسط أمواج البحر بطولة النجوم العرب: منال ونتالي عيسى، أحمد مالك، علي سليمان وكندة علوش.



العرض العالمي الأول للفيلم سيكون بافتتاح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في 8 سبتمبرالجاري، كامِرون بايلي المدير التنفيذي للمهرجان كان قد قدّم الفيلم قائلاً "السباحتان سيكون أفضل مفاجأة للمشاهدين عند عرضه بهذا الصيف، فهو مثير ويقدم رحلة ملحمية لصانعة أفلام مهمة في فيلمها الأول بالمهرجان".

وفي الفيلم تقدم الشقيقتان اللبنانيتان منال ونتالي عيسى قصة حقيقية للسباحتين يسرى وسارة مارديني، حيث تنطلق الشقيقتان في رحلة من سوريا التي تمزقها الحرب الأهلية، بالسباحة عبر أمواج البحر المتوسط المتقلبة، وصولاً إلى التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو في 2016.

وكلاجئتين، تخوض الشقيقتان الشابتان رحلة مروعة تضع قلبيهما ومهاراتهما الرياضية في السباحة باختبار بطولي. الفيلم شاركت في كتابته سالي الحسيني مع جاك ثورن مؤلف فيلم Enola Holmes.

وبجوار الشقيقتين منال ونتالي عيسى، يقوم بأدوار البطولة في الفيلم النجم المصري أحمد مالك، الألماني ماتياس شوايغوفار، الفلسطيني علي سليمان، والسورية كندة علوش، مع جيمس كريشنا فلويد وإلمي رشيد إلمي. تم تصوير الفيلم في المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، بإنتاج تيم بيفان وإريك فلنر من شركة Working Title، بالاشتراك مع المنتجين علي جعفر وتيم كولي، والمنتج المنفذ ستيفن دالدري.

ومنذ أيام، أعلن مهرجان تورنتو عن منحه جائزة الموهبة الصاعدة لسالي الحسيني التي تقدمها من شركة مترو جولوين ماير (MGM) ضمن جوائز مهرجان تورونتو التقديرية لهذا العام.

"السباحتان" هو ثاني الأفلام الطويلة للمخرجة سالي الحسيني ذات الأصول المصرية. أول أفلامها الطويلة "أخي الشيطان" كان عرضه العالمي الأول في مهرجان ساندانس في 2012، ونال جوائز من مهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني ومهرجان برلين السينمائي الدولي وحفل توزيع جوائز بافتا.