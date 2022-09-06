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إيلاف: تستعد الممثلة والمغنية الأميركية "ليندسي لوهان" لبطولة الفيلم الرومانسي الكوميدي "Irish Wish" من إنتاج منصة "Netflix".

تبدأ الأحداث حين يتقدم حُبّ حياتها لخطبة صديقتها المقرّبة، تضع "مادي" مشاعرها جانبًا لتكون وصيفة العروس في الزواج المُقام في "إيرلندا". وقبل أيام قليلة من موعد الزفاف، تتمنى "مادي" أمنية عفوية ترجو فيها العثور على الحبّ الحقيقي، لتستيقظ وهي العروس. وحينما يبدو حلمها على مشارف التحقق، سرعان ما تُدرك "مادي" بأنّ توأم روحها شخص آخر كليًا.

يُعدّ فيلم "Irish Wish" جزءًا من شراكة "لوهان" الإبداعية مع Netflix لإنتاج فيلمين جديدين. وهو من إخراج "جانين داميان" وتأليف: "كريستين هانسن" و"رون أوليفر" و"جانين داميان" و"مايكل داميان".

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "الحب في وقت عيد الميلاد"، وهو من بطولة "لوهان" كذلك، في 10 نوفمبر 2022.