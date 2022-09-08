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إيلاف من الرباط: يترأس المخرج الإيطالي باولو سورينتينو لجنة تحكيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي تنظم ما بين 11 و19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأوضح بيان للمنظمين، الأربعاء، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، أن لجنة التحكيم ستمنح "النجمة الذهبية" للمهرجان لواحد من 14 فيلما طويلا مشاركا في المسابقة الدولية لهذه الدورة، التي تعتبر بمثابة الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها، حيث ستكشف عن سينمائيين من جميع أنحاء العالم.



هدية إضافية جميلة

نقل بيان المنظمين عن المخرج الإيطالي قوله: "مهرجان مراكش بالنسبة لي هو المكان الذي تحقق فيه حلمي بمشاهدة العديد من الأفلام برفقة مارتن سكورسيزي، وقضاء أيام كاملة نتحدث فيها عن السينما معه ومع زملاء آخرين لا يقلون موهبة. عودتي هذه السنة للمهرجان بصفة رئيس لجنة التحكيم هو شرف كبير بالنسبة لي. أعتقد، بل أريد أن أعتقد، أن قاعات السينما ستمتلئ مرة أخرى، لديَّ يقين راسخ بأن الجمهور سيكتشف قريبا العديد من الأفلام الرائعة. أن أكون شاهدا على هذه الصحوة الجديدة من موقعي هذا الذي يحمل الكثير من الرمزية، وأن أكتشف سينما الغد من وجهة نظر ثقافية وجغرافية ذات أهمية بالغة يُعد بالنسبة لي هدية إضافية جميلة".



سيرة سورينتينو

توسع بيان المنظمين في استعراض سيرة سورينتينو، حيث أشار إلى أن المخرج وكاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار، هو اليوم من أشهر من يمثلون السينما الإيطالية وأكثرهم شغفا بها؛ مع إشارته إلى مجمل أعماله، الغنية بنحو عشرة أفلام سينمائية وعددا من السلسلات التلفزيونية، تقارب موضوعاتٍ معاصرة، فيما تعرض وجهة نظر متفردة عن السلطة والسياسة والمعتقد الديني، وغيرها.

وزاد البيان أن سورينتينو، تمكن بفضل مخيلة خصبة يحملها طموح جمالي جارف يتجدد باستمرار، من أن يُتوج بالعديد من الجوائز في أكبر المهرجانات والتظاهرات السينمائية عبر العالم.

وأضاف البيان أن أول فيلم طويل قام بإخراجه، تحت عنوان "الرجل الإضافي"، والذي تم اختياره للمشاركة في دورة 2001 لمهرجان البندقية السينمائي الدولي، قد أشر عن بداية عمل سورينتينو مع توني سيرفيلو، الذي صور معه العديد من الأفلام؛ فيما اختيرت أفلامه الستة الموالية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان (كان): "عواقب الحب" (2004)، "صديق العائلة" (2006)، "إيل ديفو" (2008) الذي نال عنه جائزة لجنة التحكيم، "لا بد أن يكون هذا هو المكان" (2011) الذي صوره في الولايات المتحدة ولعب فيه دور البطولة فيه كل من شين بين وفرانسيس ماكدورماند، "الجمال العظيم" (2013) الذي نال عنه جائزة الأوسكار وجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، و"شباب" (2015) الذي جمع فيه كلا من مايكل كين وهارفي كيتل وراشيل وايز وبول دانو وجين فوندا، وهو الفيلم الذي فاز بثلاث جوائز في حفل جوائز السينما الأوروبية، ورشح لجوائز الأوسكار وغولدن غلوب. كما حظيت أولى سلسلات سورينتينو التلفزيونية "البابا الشاب"، في 2016، بترشيح لإحدى جوائز غولدن غلوب، وترشيحين لجوائز إيمي. وفي 2018، تم اختيار فيلمه الثامن "لورو" (سيلفيو والآخرون) للمشاركة في مهرجان "تورنتو" السينمائي الدولي. وفي 2019، أخرج السلسلة التلفزيونية "البابا الجديد"، والتي لعب فيها دور البطولة كل من جود لو وجون مالكوفيتش. وفي 2021، عُرض فيلمه "يد الله" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي، حيث نال جائزة لجنة التحكيم الكبرى، كما حظي بترشيح لجوائز الأوسكار وترشيح آخر لجوائز غولدن غلوب.



