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صباح اليوم التالي لوفاة والدته الملكة. سافر الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته كاميلا، الملكة القرينة، جوا من أبردين إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثهولت بالعاصمة البريطانية لندن، متوجها لإلقاء خطابه المتلفز للأمة. ولدى وصوله إلى قصر باكنغهام، كان في استقباله الآلاف الذين حيوه في لحظة مؤثرة.

Getty Images بدا الملك تشارلز الثالث غارقا في التأمل مع مسحة حزن بانت على ملامحه عند مغادرته قصر بالمورال، حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية في سلام بعد ظهر يوم الخميس

Reuters كما بدت كاميلا (الملكة القرينة) حزينة خلال رحلتها إلى مطار أبردين صباح الجمعة

Reuters وشوهد الملك الجديد مرتديا ملابس الحداد - بدلة سوداء - وهو في طريقه إلى الطائرة

Reuters وحيا العاملين قبل الشروع في الرحلة

كما غادر ابنا الملك، الأميران وليام وهاري، قصر بالمورال أيضا يوم الجمعة.

Reuters وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، شوهد الأمير هاري وهو يغادر متوجها إلى قصر وندسور، حيث من المقرر أن يمكث هو وزوجته حتى انتهاء فترة الحداد الوطني

Reuters واستقل الأمير هاري طائرة من مطار أبردين أيضا

Getty Images وفي المطار، شوهد وهو يضع يده على كتف إحدى الموظفات بينما كانا يتحدثان وهو في طريقه إلى الطائرة

Reuters أقلت سيارة ليموزين ملكية الملك تشارلز الثالت من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثهولت

PA Media اصطفت حشود الناس على الطرقات عندما وصل الملك الجديد والملكة القرينة إلى قصر باكنغهام

PA Media نزل الملك تشارلز الثالث من السيارة في قصر باكنغهام في يومه الأول عاهلا للمملكة المتحدة

PA Media ثم توقف الملك تشارلز التحدث إلى جماهير الناس الذين تجمعوا خارج بوابات القصر وصافح بعضهم

PA Media وحيا البعض الملك بالقبلات والتمنيات الطيبة، فيما قدم البعض الآخر تعازيه الحارة ومواساته له بوفاة والدته

PA Media كما قرأ الرسائل التي وضعت في القصر لتأبين والدته الملكة الراحلة

PA Media وانضمت إليه كاميلا في قراءة كلمات الثناء على الملكة الراحلة والمواساة برحيلها

Reuters ثم دخلا قصر باكنغهام لأول مرة بصفتهما ملكا وملكة قرينة

PA Media بعد عودته إلى القصر، التقى الملك تشارلز الثالث برئيسة وزرائه ليز تراس في أول لقاء رسمي لهما بعد تسنمه العرش

PA Media وفي وقت لاحق، ألقى الملك تشارلز الثالث خطابه الأول للأمة كعاهل للمملكة المتحدة، بينما كان جالسا بجانب صورة "والدته العزيزة"