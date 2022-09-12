قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

صباح اليوم التالي لوفاة والدته الملكة. سافر الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته كاميلا، الملكة القرينة، جوا من أبردين إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثهولت بالعاصمة البريطانية لندن، متوجها لإلقاء خطابه المتلفز للأمة. ولدى وصوله إلى قصر باكنغهام، كان في استقباله الآلاف الذين حيوه في لحظة مؤثرة.

الملك تشارلز الثالث
Getty Images
بدا الملك تشارلز الثالث غارقا في التأمل مع مسحة حزن بانت على ملامحه عند مغادرته قصر بالمورال، حيث توفيت والدته الملكة إليزابيث الثانية في سلام بعد ظهر يوم الخميس
الملكة القرينة كاميلا
Reuters
كما بدت كاميلا (الملكة القرينة) حزينة خلال رحلتها إلى مطار أبردين صباح الجمعة
الملك تشارلز الثالث
Reuters
وشوهد الملك الجديد مرتديا ملابس الحداد - بدلة سوداء - وهو في طريقه إلى الطائرة
الملك تشارلز الثالث
Reuters
وحيا العاملين قبل الشروع في الرحلة

كما غادر ابنا الملك، الأميران وليام وهاري، قصر بالمورال أيضا يوم الجمعة.

الأمير هاري
Reuters
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، شوهد الأمير هاري وهو يغادر متوجها إلى قصر وندسور، حيث من المقرر أن يمكث هو وزوجته حتى انتهاء فترة الحداد الوطني
الأمير هاري
Reuters
واستقل الأمير هاري طائرة من مطار أبردين أيضا
الأمير هاري
Getty Images
وفي المطار، شوهد وهو يضع يده على كتف إحدى الموظفات بينما كانا يتحدثان وهو في طريقه إلى الطائرة
الملك تشارلز الثالث
Reuters
أقلت سيارة ليموزين ملكية الملك تشارلز الثالت من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثهولت
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا
PA Media
اصطفت حشود الناس على الطرقات عندما وصل الملك الجديد والملكة القرينة إلى قصر باكنغهام
الملك تشارلز الثالث
PA Media
نزل الملك تشارلز الثالث من السيارة في قصر باكنغهام في يومه الأول عاهلا للمملكة المتحدة
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا
PA Media
ثم توقف الملك تشارلز التحدث إلى جماهير الناس الذين تجمعوا خارج بوابات القصر وصافح بعضهم
الملك تشارلز الثالث
PA Media
وحيا البعض الملك بالقبلات والتمنيات الطيبة، فيما قدم البعض الآخر تعازيه الحارة ومواساته له بوفاة والدته
الملك تشارلز الثالث
PA Media
كما قرأ الرسائل التي وضعت في القصر لتأبين والدته الملكة الراحلة
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا
PA Media
وانضمت إليه كاميلا في قراءة كلمات الثناء على الملكة الراحلة والمواساة برحيلها
الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا
Reuters
ثم دخلا قصر باكنغهام لأول مرة بصفتهما ملكا وملكة قرينة
الملك تشارلز الثالث ورئيسة الوزراء ليز تراس
PA Media
بعد عودته إلى القصر، التقى الملك تشارلز الثالث برئيسة وزرائه ليز تراس في أول لقاء رسمي لهما بعد تسنمه العرش
الملك تشارلز الثالث
PA Media
وفي وقت لاحق، ألقى الملك تشارلز الثالث خطابه الأول للأمة كعاهل للمملكة المتحدة، بينما كان جالسا بجانب صورة "والدته العزيزة"
الملك تشارلز الثالث
PA Media
وقد شاهد واستمع إلى خطاب الملك تشارلز الثالث، الذي بثته بي بي سي، الملايين