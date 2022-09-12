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صباح اليوم التالي لوفاة والدته الملكة. سافر الملك تشارلز الثالث برفقة زوجته كاميلا، الملكة القرينة، جوا من أبردين إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في نورثهولت بالعاصمة البريطانية لندن، متوجها لإلقاء خطابه المتلفز للأمة. ولدى وصوله إلى قصر باكنغهام، كان في استقباله الآلاف الذين حيوه في لحظة مؤثرة.
كما غادر ابنا الملك، الأميران وليام وهاري، قصر بالمورال أيضا يوم الجمعة.
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