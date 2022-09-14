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إيلاف من الرياض: ينطلق عرض فيلم الرعب السعودي "كيان" للفنان أيمن مطهر في دور السينما بالمملكة العربية السعودية إعتباراً من 15 سبتمبر المقبل.، وذلك بعدما حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر، كما فاز بجائزتين في مهرجان أفلام السعودية.

وفي الوقت نفسه يشارك مطهر في مبادرة رحلة إبداعية حول المملكة، والتي تُقام بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه وأكاديمية MBC من أجل استكشاف المواهب في مدينة الخبر مع مجموعة من الخبراء والمختصين وذلك بداية من يوم الاثنين 12 سبتمبر وحتى الأربعاء 14 سبتمبر المقبل.

وتدور أحداث فيلم الرعب كيان حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي، وهو من بطولة أيمن مطهر، وسمر ششة، ومن إخراج حكيم جمعة في أول تجربة روائية طويلة له.

يذكر أن أيمن مطهر طبيب أسنان، وممثل ومخرج مسرحي، وأحد مقدمي برنامج شباب هب الذي يُعرض على قناة MBC.

اكتشف عالم التمثيل عام 2010 بمشاركته في نادي المسرح بجامعة جازان، كما سافر لحضور الكثير من ورش العمل في "National Youth Theater" و"The Acting center".

حصل على أول جوائزه كممثل رئيسي من خلال تقديمه لدور الشيطان في مسرحية "Talisman" وذلك في مهرجان فاس الدولي للمسرح عام 2014، وبعدها بعام حصل على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن نفس الدور في مهرجان المسرح الخليجي، أخرج أولى أعماله المسرحية عام 2016 بعنوان "Prisoners of truth"، والتي حصدت الكثير من الإشادات خلال عرضها بمهرجان المسرح الخليجي، وحصدت ثلاث جوائز وهم أفضل مخرج، أفضل ممثل رئيسي، أفضل عرض جماعي.

دخل أيمن الدراما التليفزيونية من خلال المشاركة في بطولة مسلسل "رشاش"، والذي يعتبر أكبر إنتاج سعودي والمأخوذ عن قصة حقيقية، وشارك أيضًا في بطولة مسلسل "اعترافات فاشونيستا"، والذي تناول عالم التواصل الاجتماعي، كما حظي فيلمه "كيان" على عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2021، كما عرض في مهرجان أفلام السعودية وترشّح عنه لجائزة أفضل ممثل، وقبلها شارك في العديد من الأفلام القصيرة من بينها "طوق نجاة" و"Going South"، كما ينتظر عرض مسلسله سفر برلك (سنوات الحب والحرب) قريبا على منصة شاهد والذي يعتبر أخر أعمال المخرج الراحل حاتم علي. ويعمل حاليًا على المشاركة في إنتاجات متعددة سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.