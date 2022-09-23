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إيلاف من الكويت: يبدأ اليوم عرض العمل الكويتي الدرامي الجديد "القفص" على منصة نتفلكس ويضمّ نخبة من أبرز نجوم الخليج، من ضمنهم خالد أمين، حسين المهدي، روان مهدي، لمياء طارق، وحصة النبهان.

تدور أحداث العمل حول استشاري في العلاقات الزوجية "يؤدي دوره الممثل خالد أمين" يعمل على مساعدة زوجين "حسين المهدي وروان مهدي" في تفهّم وجهات نظر بعضهما بعضًا لإنقاذ زواجهما، في الوقت الذي يمر فيه الاستشاري نفسه بالعديد من التحديات في حياته الشخصية.

وتكشف لنا أحداث الدراما الكوميدية عن علاقة الزوجين والتغيّرات التي مرّت بها خلال العشر سنوات من زواجهما. ويقدّم المسلسل أيضًا، على مدى ثماني حلقات، منظورًا جديدًا لمعالجة التحديات الزوجية التي تتناولها الدراما العربية في إطار مرِح ومقرّب من المشاهدين.

المسلسل من إنتاج عبدالله بوشهري ومن إخراج جاسم المهنا.

تواصل نتفليكس من خلال إنتاجاتها الأصلية في المنطقة، الاستثمار في دعم المزيد من رواة القصص العرب. وليس مسلسل "القفص" إلا بداية فقط لنشاطها في دولة الكويت، حيث يتم إنتاج عمل كويتي آخر رفيع المستوى، يقدّم منظورًا جديدًا بحبكات وتقلّبات درامية مثيرة، ويتألق في بطولته العديد من النجوم المحبوبين والمعروفين.