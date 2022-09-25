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إيلاف: يعود برنامج "كلام نواعم" إلى شاشة MBC1 بحلّة متجدّدة عبر موسم جديد تُعرض حلقاته على الهواء مباشرةً، ويتطرّق إلى قضايا المرأة العربية، مسلّطاً الضوء على شؤونها وشجونها وتوسيع هامش حريتها وتمكينها في مختلف نواحي الحياة.

يقدم البرنامج بموسمه الجديد كل من نجلا المطيري، شيرين عرفة، ندى باعشن، ونجاح المساعيد اللواتي يخضن مع ضيوف البرنامج وضيفاته نقاشات تستعرض وجهات نظر شاملة يفتحن من خلالها ملفّات اجتماعية واقتصادية ومهنية وطبية وأسرية وسواها من القضايا المختلفة التي تضع المرأة في طليعة اهتماماتها.

وإلى جانب التقارير الغنية من كل مكان من عالمنا العربي والمنطقة، تتضمن فقرات البرنامج بموسمه الجديد مواد حوارية غنية، وأخرى تتعلق بمبادرات مُلهمة تقوم بها إحدى نواعم البرنامج في كل حلقة، إلى جانب فقرة ثابتة تستعرض قصة نجاح نسائية من العالم العربي، ناهيك عن فقرة خاصة تسلّط الضوء على نساء مكافحات يتحّدين ظروفهن القاسية يومياً ويقفن بثبات في وجه الصعوبات.

