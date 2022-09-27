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إيلاف: أطلقت الفنانة الكويتية روان بن حسين أغنيتها المصورة الجديدة "اختاري"، باللهجة المصرية وهي من كلمات عليم، ألحان عمر الشاذلي، توزيع عمر اسماعيل، وريمكس DJ Peter، وإخراج دان حداد.

ينقل العمل المصور المشاهد إلى عالم خيالي، ضمن جوّ من الإيجابية والأوان المدهشة. تألقت روان بفساتين صنعها خصيصاً لها المصمم العالمي طوني ورد، والمصمم المبدع إليو أبو فيصل، حيث بدت روان وكأنها أميرة من أميرات ديزني.



الأغنيه تخاطب النساء بشكل عام بـ"اختاري" الشريك المناسب، وهذه ليست البادرة الأولى من الفنانة الكويتيه بإطلاق أعمال توجه فيها رسالة داعمة للمرأة، بعد "ذهبت مع الماء" و"كان ياما كان".



