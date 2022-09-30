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إيلاف: تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للممثل السوري تيم حسن، الذي طلب مساعدته في استرجاع وديعته المالية بأحد المصارف اللبنانية، ووعد مازحا بمنح 10% من أمواله لمن يقوم بذلك.

وقال الممثل بالعامية السورية "يلّي يساعدني طالع مصرياتي من البنك بعطيه 10%".

الممثل #تيم_حسن يعرض عمولة ١٠% على من يساعده باخراج امواله من المصرف.@actortaim pic.twitter.com/cPFKZsh2s1 — Mahassen Moursel (@MMoursel) September 29, 2022

وجاءت مناشدة حسن خلال حفل إطلاق فيلم "الهيبة" في لبنان الأربعاء، وقد تفاعل معها الجمهور الحاضر بالضحك، أما جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وعدوا بمساعدته وسط حالة من السخرية السوداء مما آلت إليه الأمور في لبنان.

من جانبها، أعادت زوجة الفنان السوري الإعلامية وفاء الكيلاني نشر الفيديو، معتبرةً أنه "نداء للقلوب الرحيمة"، ثم علقت: "شر البلية ما يضحك".