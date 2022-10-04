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إيلاف: كشفت النجمة الهولندية ذات الأصول المغربية لاروسي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى ضمن رحلتها للترويج لأحدث أغنياتها "Cinnamon" والتي احتلت مراتب متقدمة ضمن الأعلى استماعاً في الإذاعات اللبنانية والمغربية والخليجية خلال الفترة الماضية.

وتستعد لاروسي خلال الفترة القادمة لطرح أغنية باللهجة المصرية حيث قالت : "أحترم وأقدر الثقافة المصرية كثيرا، هذه الحضارة والتاريخ ملهمة دائما لتقديم أعمال فنية ولهذا استعد خلال الفترة القادمة لطرح اغنية باللهجة المصرية وذلك بعد أن طرحت مؤخرا ميدلي يضم مجموعة من الأغنيات المصرية الشهيرة ".

وأضافت لاروسي : "الجمهور المصري له ذائقة مختلفة ومنفتح على الموسيقى بشكل كبير ، ولكنه يفضل دائما الأغنيات التي تضم كلمات باللهجة المصرية، وأتمنى أن أصور الاغنية في الفترة القادمة أمام الأهرامات".

وتحدثت لاروسي عن علاقتها بالفن المصري قائلة: "أحب صوت أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، وكذلك من الأسماء المعاصرة عمرو دياب وتامر حسني وأحمد سعد، الأغنية المصرية حققت نجاحات كبيرة على مر التاريخ ولهذا أحرص على التفاعل مع تطور الموسيقى المصرية ومواكبتها".

وكشفت لاروسي عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيتها "Cinnamon" في الوطن العربي موضحة أنها دائما ما تحرص على تقديم فكرة تعبر عن هويتها الفنية ومشروعها الموسيقي الذي يعتمد على مزج الثقافات المختلفة .

لاروسي العاشقة للفن والموسيقى حققت نجاحات متتالية من خلال الأعمال التي طرحتها في هولندا والولايات المتحدة الاميركية أبرزها أغنية "Lost" التي طرحتها في العام ٢٠١٨ وحققت المرتبة الرابعة في US Billboard Dance. كما في رصيدها العديد من الالبومات نذكر منها "صيف متجِّدد" الذي حقَّق لها نجاحًا استثنائيًّا، و "منتصف الطريق إلى البيت" في العام 2005 والذي حاز على جائزة "القرص الذهبي" Golden Award وال Edison Award.



