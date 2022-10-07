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إيلاف: كشفت الفنانة بلقيس فتحي، عن الأغنية الرسمية التي تشارك بها في بطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وروجت بلقيس للأغنية بنشر مقطع منها عبر حسابها على الإسنستغرام وعلقت عليه بالقول: "فخورة جدا بمشاركتي في الاغنية الرسمية لكأس العالم شاهدوا الاغنية كاملة عبر اليوتيوب".

كما قام موقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"،بطرح الأغنية التي حملت عنوان "Light The Sky" وشاركت فيها الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي مع عدد من الفنانين العرب من بينهم نورا فتحي ورحمة رياض، وريد ون.

استغرق تنفيذ الأغنية لأكثر من شهرين، قبل أن يتم تصويرها فى الدوحة على يد المخرجة أمل مفتاح.

وكشفت فتحي، فى تصريحات صحيفة، عن سعادتها بالمشاركة فى هذا العمل الذى سيراه العالم كله قبل انطلاق النسخه المقبلة من كأس العالم، لافتة إلى أن كواليس تصوير الأغنية كانت ممتعة ومليئة بالبهجة والسعادة.



وأشارت بلقيس إلى أن العمل مع الفنانين المشاركين فى الأغنية كان ممتعاً للغاية، لافتة إلى أن كل من شارك فى هذا العمل لديه اسلوب مختلف ومميز وهو ما ظهر خلال تصوير الكليب.



