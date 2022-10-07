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إيلاف: أعلنت شركة وارنر براذرز ديسكفري، بالتعاون مع إنتغرال، الشركة التابعة لمجموعة stc، عن إطلاق برنامج ألعاب واقعي جديد بعنوان " خاطري أخاطر " رفقة ثلاثٍ من صانعات المحتوى البارزات في العالم العربي وهنّ إيمي روكو، وهديل مرعي، ومها جعفر.





يتتبع البرنامج رحلة الشابات لاستكشاف الوجهات الثقافية الغنية والمميزة في السعودية والإمارات ومصر، والتي يخضن خلالها مغامرات عديدة من تسلق الجبال إلى القفز من المرتفعات والغوص حتى مسافة 50 متراً تحت الماء، حيث يجري اختبار متانة الصداقة التي تجمعهن ومدى قدرتهن على الصمود في سلسلة مكونة من 6 أجزاء.



تم تصوير البرنامج في بعض من أهم المعالم التاريخية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو كمدينة حجر التاريخية في السعودية ومدينة أسوان العريقة في مصر وبرج خليفة الاستثنائي في الإمارات، في تسليط للضوء على العجائب العمرانية والطبيعية في العالم العربي عبر رحلة ترفيهية حافلة بالمرح والمغامرات الجريئة.



وتجدر الإشارة إلى كون برنامج " خاطري أخاطر " من ديسكفري+ أوريجنال يمثّل أحدث إضافة إلى مجموعة برامج "جوّي تي ڤي" وسُيعرض في حلقات أسبوعية ابتداءً من يوم الاثنين 17 أكتوبر.

