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إيلاف: على الرغم من إعطاء علاقتهما فرصة ثانية، مما أدى في النهاية إلى الزواج، ورد أن جنيفر لوبيز غير راغبة في مسامحة بن أفليك على أخطائه الماضية.

فقد كان من المقرر في البداية أن يتزوج الاثنان منذ سنوات، لكنهما ألغيا زواجهما بعد الكشف عن أن أفليك يحتفل في ناد للتعري ومع بعض الفتيات في منزل أحد الأصدقاء.

يبدو أن لوبيز لم تشفى بعد من هذه المحنة، حيث ورد أن المغنية والممثلة تترك أفليك يدفع مقابل العديد من نفقاتها. على الرغم من امتلاكها صافي ثروة يزيد عن ضعف ثروة نجم باتمان السابق.

وقال مصدر لموقع رادار الأميركي: "إنه مثل حسابها المصرفي الشخصي ... إنه يدفع ثمن رحلاتهم بالطائرة الخاصة ، وإجازاتهم ، وفنادقهم ، وهداياهم الفخمة من الملابس إلى المجوهرات ، وتناول الطعام الفاخر كلما خرجوا.

ويضيف: "سيارات الليموزين كلها في علامة التبويب الخاصة به أيضًا، وهو دائمًا ما يشتري لها أشياء. إنه لأمر مثير للسخرية لأنه لا يساوي ما هي عليه تقريبًا - لكنه يعلم أنه يسدد ديونًا عاطفية ومالية على حد سواء.. إنها لم تنسى أو تسامحه تمامًا ، لذا فهذه طريقتها في تذكيره بأن سلوكه ينطوي على تكلفة".

ويلات الزوجية

خاض الزوجان أيضًا العديد من المعارك فيما يتعلق بأسلوب أفليك الشخصي بالإضافة إلى عادته في التدخين.

وأضاف المصدر: "إنه رجل يحب ارتداء الجينز والقميص والآن تحاول جينيفر إخباره بما يمكنه وما لا يمكنه ارتدائه".

"إنها تكره سجائر بين على الإطلاق. لقد وعد بالتخلي عنها ، لكن مع كل إزعاجها فإنه يدخن أكثر من أي وقت مضى."

يكافح الزوجان أيضًا لإدارة حالة الأبوة والأمومة المشتركة، فأفليك أنجب ثلاثة أطفال مع شريكته السابقة جينيفر غارنر ، بينما لدى لوبيز طفلان من زوجها السابق مارك أنتوني.

وخلص المصدر إلى القول: "لقد عادوا إلى العمل والأبوة والأمومة. لقد بدأت مواجهة الواقع الزوجي".