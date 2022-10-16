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إيلاف: رفضت إميلي راتاجكوفسكي مؤلفة "My Body" الإجابة على سؤال حول علاقتها الرومانسية المزعومة مع براد بيت، وقالت أنها تستمتع بشعور جديد من "الحرية" بعد انفصالها الأخير عن سيباستيان بير ماكلارد.

في مقابلة جديدة مع Variety ، أكدت الممثلة وعارضة الأزياء البالغة من العمر 31 عامًا إنها "عازبة حديثًا لأول مرة في حياتي على الإطلاق".

وأضافت: "أشعر أنني أستمتع نوعًا ما بحرية عدم القلق الشديد بشأن الطريقة التي يُنظر بها إلي".

تزوجت راتاجكوفسكي وبير ماكلارد لمدة أربع سنوات قبل أن تتقدم بطلب للطلاق في سبتمبر. يتشاركون ابنه البالغ من العمر 19 شهرًا سيلفستر.

بينما اختارت إيميلي عدم إعطاء المزيد من التفاصيل حول حياتها الخاصة وفيما إذا كانت تواعد أحداً أم لا ، قال مصدر لـ" E!" الشهر الماضي أنها وبراد ، 58 عامًا ، كانا يتسكعان بشكل عرضي.

"إميلي تعلن أنها حرة وتستمع بالصحبة" ، هذا ما قاله المصدر المطلع وأضاف : "إنها تحاول أن تشغل نفسها ولا تركز على الطلاق. التقت هي وبراد من خلال أصدقاء مشتركين في الصناعة. كان الأمر عرضياً وودودًا. "

في إحدى نزهاتهم ، استمتعت عارضة الأزياء الفائزة بجائزة الأوسكار بالعشاء في بيرل أويستر بار في مدينة نيويورك ، حيث قال شاهد عيان إن الأمر "بدا وكأنه موعد".

منذ تقديم طلب الطلاق من سيباستيان بعد أربع سنوات من الزواج في 8 سبتمبر ، أخذت إميلي وقتًا للتركيز على نفسها وعلى إبنها سيلفستر. قال مصدر آخر لـ "E!"، وسط الانقسام ، كانت ممثلة Gone Girl "متضايقة حقًا من أجل ابنهما، لكنها تحاول المضي قدمًا والبقاء إيجابية" ، مضيفاً "إنها تعيش يوما بيوم".

وصفت راتاجكوفسكي أيضًا كيف أصبح "TikTok" الوسيلة المثالية لها للتعبير عن نفسها لمتابعيها البالغ عددهم 1.8 مليون دون القلق بشأن آراء الآخرين بسبب طبيعتها "غير المصفاة".

على حسابها ، تصنع راتاجكوفسكي مقاطع فيديو حول مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالجندر ، بما في ذلك حركة #MeToo. اعترفت لـ Variety أنها تتلقى الكثير من الانتقادات لكونها صريحة في آرائها حول المساواة بين الجنسين.