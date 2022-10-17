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إيلاف من الجونة: استضافت مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية مصر بمحافظة البحر الاحمر، العرض الفني العالمي "أوبرا عايدة"، للاحتفال بمرور 150 عاماً على عرضها لأول مرة. وتم إقامة العرض وسط أجواء احتفالية مبهرة شهدها مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة برعاية وتنظيم محافظة البحر الأحمر، وبالشراكة مع شركتي IEvents و RMC.

استخدم العرض الأوبرالي العالمي أحدث وسائط الصوت والضوء المعتمدة على أفضل التقنيات التكنولوجية، مما ساهم في إضفاء الأجواء الأسطورية على القصة الدرامية والملحمة الغنائية العالمية التي تم عرضها على أكبر وأشهر مسارح العالم. وقد شهد العرض الفني الكبير حضور كل من معالي وزير الخارجية سامح شكري ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي ونخبه من، الاعلاميين.

أعرب محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، عن سعادته باستضافة مدينة الجونة لهذا العرض الفني العالمي، وقال: "حرصنا على استضافة الاحتفال بعرض أوبرا عايدة على أرض مصرية والتي انطلق منها للعالم منذ 150 عامًا، لنؤكد ان مصر هي أصل الحضارة وأحد أهم منابع الثقافة والفنون في العالم. وقد حرصنا على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذه الاحتفالية الكبرى، خاصة وأننا نؤمن بأهمية تنوع الفعاليات لتنشيط السياحة واستقطاب فئات وأنماط مختلفة من السائحين. ويأتي في إطار من استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية التي تهدف إلى جعل مدينة الجونة منارة للفنون والثقافة والرياضة."

وأضاف قائلاً : "تعتبر مدينة الجونة من أكثر المدن ملاءمة لاستضافة هذا الحدث العالمي، لما تتمتع به من مقومات جذب عديدة وبنية تحتية فريدة تلبي كافة الاحتياجات بأكثر الطرق استدامة وفقاً للمعايير الدولية. كما تتمتع بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة ذات التصميم المعماري الفريد، الذي يجعله الموقع المثالي والأهم في مدينة الجونة لإقامة أكبر الفعاليات الدولية بصورة مشرفة."

وأشاد عمرو منسي الرئيس التنفيذي لشركة IEvents، بالتعاون المستمر مع شركة اوراسكوم للتنمية وباختيار مدينة الجونة موقعاً لإقامة احتفالية أوبرا عايدة قائلاً: " هذا التعاون لا يعد الأول لنا مع شركة أوراسكوم للتنمية، فهذه العلاقة المثمرة نابعة من الثقة المتبادلة بين الشركتين، وبالفعل نجحنا خلال الفترة الماضية في تنظيم عدد من الفعاليات الفينة والرياضية المبهرة. وساهم في تحقيق هذا النجاح المبهر المقومات والامكانيات الفريدة التي تمتلكها مدينة الجونة، مما يؤهلها لمنافسة المدن العالمية."

كما صرح أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة RMC بأن فكرة تنظيم أوبرا عايدة تأتي تماشيا مع توجه الشركة وسياستها للارتقاء بالثقافة والفنون المصرية، مؤكدا على أن استضافة مدينة الجونة لتلك الفاعلية للمرة الأولى, يعكس مدى استعدادية مختلف المدن المصرية لاستقبال ذلك النوع الفاعليات وتنظيمه على أعلى مستوى. وأشاد عبيد بالشراكة المثمرة مع حافظة البحر الأحمر وشركة أوراسكوم للتنمية وievents حيث نتج عنها ظهور العرض للنور بصورة ترقى لمكانة مصر.

جدير بالذكر أن أوبرا عايدة قدمت لأول مرة عام 1871 على مسرح دار الأوبرا القديمة، وعرضت في أوروبا لأول مرة على مسرح لاسكالا في إيطاليا في فبراير 1872. وقام بتأليفها عالم المصريات الفرنسي أوغست ماريين، والتي يسرد فيها قصة تاريخية خيالية تربط علاقة حب بين قائد الجيش المصري "راداميس" مع أميرة حبشية "عايدة" بقصة لطيفة أتقنها نجوم الأوبرا العالمية وقدموها للجمهور في أجواء أسطورية في مدينة الجونة.