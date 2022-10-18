قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: بعد حصول محمد اسامة على جائزة الميوريكس دور عن أغنية "الغزالة رايقة" كأفضل أغنية ضاربة لعام ٢٠٢٢، أطلق الفنان الشاب أغنيته الجديدة بعنوان "كام ملاحظة".

الأغنية من تلحين عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين،توزيع ميكس وماسترينغ وسام عبد المنعم. وكان محمد قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تجمعه مع الملحن للترويج للأغنية.

الأغنية من إخراج عبد الوهاب خطيب وتقول كلماتها:

عندي كم ملاحظه ع الجمال دا لحظه

لحظه بس اقولك انك انت كلك ابتكار مفيش هذار

مفيش فيها شك لحظه

راعي فرق سني أو خد طب فكره عني

اصلك لفت نظري مانا برده ليا عذري

كلمتين من القلب ليك مش جاي عليك هاغني

الليله عازمك اقبل بقى مني

انت لوحدك ف العين وف النني

خليني اغازلك اصلك مجنني مجنني

تتذكر مذ اكره تترسم بفكره

امتى تمتحني هاجاوب كاني ف امتحان وهات لجان هاتبقى احلى

ذكرى

امتى تكتشفني ولا مش شايفني

اديني بس فرصه ولا ربع فرصه

لاء سلام ولا كلام جامد جدا عرفنا

الليله عازمك اقبل بقى مني

دا انت لوحدك ف العين وف النني

