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إيلاف: أعلن المنتج المصري جمال العدل عن إختيار إسم "عملة نادرة" للمسلسل الذي ستقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم ومن المقرر أن يعرض في رمضان 2023، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخرج ماندو العدل.

وكانت شركة العدل جروب قد تعاقدت مع كل من الفنان السوري جمال سيلمان والمصري كمال أبو راية، بالإضافة إلى محمود عبد المغني، وعدد كبير من الفنانين سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

وتخضع نيللى كريم حاليًا لتدريبات لغوية لإتقان اللهجة الصعيدية التي ستتحدث بها في المسلسل، لاسيما أنها التجربة الأولى لها في الدراما الصعيدية.

وكانت الممثلة المصرية قد أعلنت عن قيامها ببطولة الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ" الذي تعرضه منصة "شاهد"، وذلك بعدما حقق الجزأين الأول (بطولة أمينة خليل) والثاني (بطولة منة شلبي) نجاحاً كبيراً. ونشرت كريم عبر حسابها على "فيسبوك" صورة من التصوير.

المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش القضايا الاجتماعية المرتبطة بحياة النساء في الثلاثينات من عمرهن.

من جهة ثانية، تنتظر كريم عرض مسلسل "روز وليلي" الذي انتهت من تصويره أخيراً بمشاركة الفنانة يسرا، وكتابة المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شير غولد، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا السوداء على امتداد عشر حلقات.

وسينمائياً، لديها فيلم "ع الزيرو" مع الممثل محمد رمضان، والقصة من تأليف مدحت العدل وإنتاج جمال العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ومن المقرر أن يعرض في بداية عام 2023.