إيلاف: عصفت فرقة الفتيات الكوربية الجنوبية (G) I-DLE بالمشهد الموسيقي بإصدارها الأخير ، "Nxde".

حيث تصدرت أغنية "Nxde" المنفردة الرئيسية عن الألبوم المصغر الخامس، "I Love" ، قائمة الأكثر استماعاص على Melon و Bugs و Genie - منصات البث المباشر الثلاثة الرئيسية في كوريا - اعتبارًا من بعد ظهر يوم الأحد. وقد تفوقت على أغنية "After Like" لفرقة الفتيات IVE و "New Thing" لمغني الراب المنتج Zico وآخرين. هذه الأخيرة هي أغنية ظهرت في برنامج مسابقة الرقص المستمر "Mnet لـ "Street Man Fighter".

على موقع يوتيوب ، اجتذب الفيديو الموسيقي "Nxde" أكثر من 58 مليون مشاهدة ، بينما حقق البوم "I Love" الإلكتروني ما يزيد عن 700000 طلب مسبق. كما احتل الألبوم المصغر المرتبة الأولى في قائمة أفضل ألبومات iTunes في 40 منطقة حول العالم.

من كلمات المغنية الرئيسية في الفرقة سويون والمنتجين بوب تايم وكاكو ، "Nxde" أغنية "بوب بديل" تأخذ عينات من أغنية "هابانيرا" من أوبرا "كارمن" لجورج بيزيه الصادرة عام 1875. تشبه كلمات أغنية البوب ​​الذات الحقيقية للشخص بالعري.

وقالت سويون خلال حدث صحفي على الإنترنت في 17 أكتوبر: "يمكن اعتبار العري شيئًا فاحشًا ، لكنني اعتقدت أن الأمر يتعلق أكثر بالذات الأصيلة".

في الفيديو الموسيقي "Nxde" ، ظهرت جميع فتيات I-DLE الخمسة بشكل نجمة هوليوود مارلين مونرو (1926-1962) ، حيث صوروها على أنها امرأة تحارب الصور النمطية لـ "فتاة الإستعراض".

انطلقت فرقة I-DLE(G) عام 2018 واصدرت سلسلة من الأغاني الناجحة بما في ذلك ، "Lion" (2019) و "Tomboy". (2022).