إيلاف من الرياض: أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن أسماء لجنة تحكيم دورته الـ 77، ومن بين الأسماء التي وقع عليها الاختيار المخرجة اللبنانية نادين لبكي.

ومنذ أن بدأت نادين لبكي مسيرتها السينمائية، وهي تتمتع بعلاقة وطيدة مع المهرجان العالمي الشهير، إذ شارك فيلمها الطويل الأول "سكر بنات" بأسبوع المخرجين عام 2007، وفي 2011 سجلت مشاركتها في فئة "نظرة ما" بفيلمها الثاني "وهلأ لوين؟"، كما أن فيلمها الأخير "كفرناحوم" شارك في المسابقة الرسمية للمهرجان عام 2018 ونال جائزة لجنة التحكيم.

وشاركت لبكي في عضوية لجنة تحكيم "نظرة ما" عام 2015 وعادت كرئيسة لجنة تحكيم "نظرة ما" عام 2019.

واليوم تعود لبكي لتسجيل حضورها اللافت في المهرجان العالمي، بعد اختيارها إلى جانب الأسماء الكبيرة في عالم السينما للمشاركة في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية وهي الفئة المرموقة والأكثر أهمية في مهرجان كان.

لجنة التحكيم

اللجنة التحكيمية لمهرجان كان السينمائي في دورته المقبلة، ووفقاً لما تم الإعلان عنه رسمياً، سوف تضم كاتبة السيناريو والمصورة التركية إبرو جيلان، والممثلة الأميركية ليلي جلادستون، والممثلة الفرنسية إيفا جرين، والمخرجة وكاتبة السيناريو الإسبانية ج.أ. بايونا، والممثل الإيطالي بيير فرانسيسكو فافينو، والمخرج الياباني هيروكازو كوريدا، والممثل والمنتج الفرنسي عمر سي.

يذكر أن المهرجان الذي يقام في مدينة كان الفرنسية، سوف ينطلق في 14 آيار (مايو) ويستمر حتى و25 من نفس الشهر.