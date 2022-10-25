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إيلاف: أعلنت المغنية الأميركية مارايا كاري يوم الاثنين أنها ستغني إحتفالاً بعيد الميلاد في ملعب "سكوتشيا بانك ارينا" بتورونتو في 11 ديسمبر ، يليه حفل موسيقي في "ماديسون سكوير غاردن" بمدينة نيويورك بعد يومين.

وكتبت معلقة على إعلان الحفل الذي نشرته عبر حسابتها على الإنستغرام: "تعال للاحتفال بعيد الميلاد معي في شهر ديسمبر! "متحمسة ... للعودة إلى المسرح والاحتفال مع الجميع !!".

كانت آخر مرة قدمت فيها الفنانة الحائزة على جائزة غرامي عرضًا في تورنتو بمناسبة أعياد الميلاد عام 2016 في إفتتاح محلات هدسون باي في مركز إيتون.

تم إغلاق جزء صغير من شارع كوين ويست لإفساح المجال لكاري لأداء كلاسيكيات الميلاد لعام 1994، مثل أغنية "كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت".