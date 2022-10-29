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إيلاف: نشرت الفنانة المصرية شيري عادل الصور الأولى من حفل عقد قرانها على الفنان طارق صبري، وأقتصر الحضور على أفراد العائلة وبعض الأصدقاء المقربين من النجمين، حيث ينتظر الثنائي إقامة حفل زفاف في القريب العاجل.

ويأتي هذا الإرتباط بعد انفصالها عن الداعية الإسلامي معز مسعود في 2019، بعد زواج دام سنة واحدة.

وحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الثنائي بمناسبة عقد قرانهما بعد قصة حب لم يعلنا عن تفاصيلها، ولكنهما ظهرا معًا للمرة الأولى خلال حضورهما عرض مسرحية "زقاق المدق"، حيث تم تداول صورة للثنائي في الكواليس برفقة الفنانة دنيا عبدالعزيز.

كانت شيري عادل قد كشفت من قبل في أحد اللقاءات التليفزيونية أنها مواليد 1988، أما الفنان طارق صبري فهو مواليد 1979 أي أن الفارق العمري بينهما 10 سنوات.