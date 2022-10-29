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إيلاف: تبدأ منصة شاهد بعرض مسلسل "الغرفة ٢.٧" على باقة VIP من "شاهد" وهو من بطولة أحمد فراج، ريهام عبد الغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان، سمر علام، وآخرين. وتولى إخراجه محمد بكير، وكتبه تامر ابراهيم.

تدور أحداث العمل في فترة الستينات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم ٢.٧ في فندق لونا حيث يبدأ جمال (محمد فراج) عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق. ولاحقاً تبدأ أحداث مريبة بالظهور في حياة نزلاء الغرفة ٢.٧، فيما يجد جمال نفسه منخرطاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة.



محمد فراج

يبدي محمد فراج سعادته لتقديم دور الشخصية الرئيسية في قصة كتبها الروائي الراحل أحمد خالد توفيق. وحول طبيعة الدور الذي يلعبه يقول: "أقدم شخصية جمال الصواف، وهي شخصية ثابتة في كل حلقات المسلسل، وذلك بحكم عمله الإداري في فندق "لونا" خلال الفترة التي تدور ضمنها الأحداث في ستينات القرن الماضي." ويستطرد محمد فراج: "هناك طاقم ثابت للفندق وهم شخصيات متواجدة في كل حلقة، إضافة إلى عدد من ضيوف شرف الحلقات وهم النزلاء المتغيّرون الذي يقيمون في الغرفة 207، ولكل منهم قصة تتطوّر معالمها نتيجةً للسر الذي تحمله تلك الغرفة، والذي يؤثر على سير الأحداث برمّتها ويمنحها الإثارة والرعب والأكشن والتشويق."



ريهام عبد الغفور

توضح ريهام عبد الغفور أنها تقدم شخصيةً جديدةً لم يسبق وأن قدمتها سابقاً لناحية ظهورها في عالم مليء بالماورائيات، وهو أحد ما يميز روايات الراحل القدير أحمد خالد توفيق، على حدّ وصفها، وتضيف ريهام: "ألعب دور شيرين التي تظهر بشخصيتين مختلفتين في العمل، الأولى تبدو شخصيةً حقيقية وواقعية، أم الثانية فهي مختلفة عن ذلك كلياً، وأترك الحكم على ذلك للجمهور." وتستطرد ريهام: "شيرين هي السبب الرئيسي وراء وجود سرّ في الغرفة ٢.٧، وهي المصدر الأساسي للرعب والتشويق في العمل." وتختم ريهام لافتةً إلى أهمية عنصر الديكور في المسلسل الذي أنتجته استوديوهات MBC."



ناردين فرج

تبدي ناردين فرج سعادتها بالعودة إلى MBC ولكن هذه المرة كممثلة لا كمقدمة برامج، وتضيف ناردين: "أقدم في العمل دور ساره التي تعمل إلى جانب جمال (محمد فراج) في الفندق، ويتعرضان معاً إلى العديد من الأحداث المختلفة في كل يوم، ويحاولان معاً فهم حقيقة ما يجري وكشف الستار عن اللغز والغموض اللذيْن يكتنفان الغرفة ٢.٧".



كامل الباشا

يشير كامل الباشا الذي يلعب دور مدير حسابات الفندق إلى أن "العمل يتضمّن مزيجاً من الغموض والتشويق والمغامرات التي تدور في عوالم غريبة، حيث تتعرض الشخصيات إلى الخوف والرعب اللذيْن يكشفان عن مكنونات كلٍّ منها". ويضيف: "كل قصة تختلف عن الأخرى، لكن ثمة خط درامي يربط القصص ببعضها من خلال المكان. وبالتالي هناك مساران للعمل، الأول يبدأ وينتهي في الحلقة نفسها، والثاني يستمر ويمتد حيث يدور بين الشخصيات الرئيسية وأبرزها جمال وسارة ومينا".



