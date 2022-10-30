قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من أصيلة : أحيت الفنانة المغربية سكينة الفضايلي مساء الجمعة في مدينة أصيلة(شمال المغرب) ، حفلا فنيا ناجحا ،وذلك ضمن فعاليات موسمها الثقافي الدولي ال 43.

وعبرت الفضايلي عن غبطتها وسرورها بالمشاركة لاول مرة في فعاليات موسم أصيلة ، وهي مشاركة كانت حلما راودها منذ طفولتها في مسقط رأسها " أصيلة" .واضافت قائلة "هو حلم تحقق اليوم في أحضان قصر الثقافة بين عائلتي و جمهور مدينتي".

جانب من الحفل الفني



حضر الحفل محمد بن عيسى ، الامين العام لمؤسسة منتدى اصيلة ،ومشاركين في فعاليات "منتدى أصيلة " وجمهور واسع من سكانها وزوارها .

وقدمت الفنانة الفضايلي ،باقة من الأغاني،لقيت تفاعلا كبيرا لدى الجمهور مثل" سهران الليل"، و "تزيان ايامنا"، و " متى نستريح"، واغنية "وردة على وردة" التي اشتهرت بها بعد تقديمها كجنيريك للفيلم المغربي "البرتقالة المرة".

محمد بن عيسى امين عام منتدى أصيلة في مقدمة الحضور في الحفل

ويتكون الفريق الموسيقي المرافق للفنانة الفضايلي من أسامة بابا عزي، و أكرم التازي ، و عبد الفتاح الحسيمي.

تجدر الاشارة الى ان الفضايلي اكملت دراستها الجامعية في طنجة( شعبة الحقوق) ومنها انتقلت الى الرباط للدراسة بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي قبل ان تنتقل الى الدار البيضاء .

وقدمت الفضايلي مجموعة من الاعمال الفنية ضمنها مشاركتها كممثلة في سيتكوم"جيني كود" ،وفيلم " الفصول الخمسة" .