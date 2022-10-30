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إيلاف: أعلنت إدارة الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن الأفلام المشاركة في قسم سينما السعودية الجديدة والذي ضم 16 فيلمًا من بينها 3 أفلام لشركة MAD Solutions هم كبريت للمخرجة سلمى مراد ويا حظي فيكِ لـنورا أبوشوشة وتجربة أداء لـعلي باسعيد، وتشهد الأفلام الثلاثة عرضها العالمي الأول في المهرجان.

وتقام الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، وتعرض أكثر من 120 فيلمًا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى برنامج حافل بصناعة الأفلام وعروض الجماهير.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي هو عُرس سينمائي يحتفي بجديد السينما وقديمها، للتعلم من أهم صُناعها، واكتشاف كل ما هو ممتع وجميل. يعرض أضخم الأفلام قبل أن تحطم شبّاك التذاكر. ويعيد اكتشاف أهم الروائع الكلاسيكية وتلك التي تمت إعادة ترميمها. كما يأتي بأعمال تجريبية وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال،

كبريت

من تأليف وإخراج سلمى مراد، وبطولة نايف الظفيري ونوّاف الظفيري، ويتناول قصة شاب يعيش صراع بين عواطفه وذاكرته. عندما تنتابه حالة التشوش تلك، يحاول العثور على رأس الخيط الذي يقوده إلى إجابات، إنه يسعى إلى إيقاظ الجزء بداخله الذي يضعه أمام أسباب ما يحدث ولكن تلك الأسباب ربما تكون قاسية بل ومؤذية في بعض الأحيان.

يا حظي فيكِ

يا حظي فيكِ من تأليف وإخراج نورا أبوشوشة، وبطولة رغد فيصل وحسن قدس، إنتاج شركة قبة للانتاج الفني وديناصور المحتوى للإنتاج الإعلامي.

قصة زواج سعودية حديثة. تدور الأحداث حول أحمد وسلمى في بداية حياتهم الزوجية، حيث تُصاب سلمى بنوبة هوس (ثنائي القطب). فيرفض أحمد واقع زوجته الجديد، ويحاول مساعدتها، ولكن يجد الزوجان نفسهما على مفترق طرق غير قادرين على التواصل. فهل سيصمُد الزواج في وجه أولى معاركه؟

تجربة أداء

تجربة أداء من تأليف، إخراج وإنتاج علي باسعيد. ويركز على ما يعانيه البطل من إحباط بسبب تدخل الناس في حياته الشخصية. وتنتهي محاولاته للبعد عنهم بصراع أكبر وأعمق.