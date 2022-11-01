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إيلاف من الكويت: اعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية 2022 عن اختيار فيلم "شيابني هني" لتمثيل الكويت والمملكة العربية السعودية في المسابقة الرسمية للمهرجان التى ستنطلق اعمالها في الفترة من 1- 10 ديسمبر المقبل.

من جانبه عبر المخرج الكويتي زياد الحسيني عن سعادته الغامرة لاختيار احدث اعماله للمشاركة في المهرجان الذي وصفه بأنه الأهم اليوم في الشرق الاوسط ويقام بمواصفات دولية عالية المستوى على صعيد الاعداد والتنظيم والاختيارات السينمائية العالية الجودة.

وأضاف بأن فيلم "شيابني هني" إنتاج مشترك بين السعودية والكويت و يروي قصة صديقي الطفولة اللذان يعثران فجأةً على مخبأ للبنادق المسروقة؛ يستشرفا فيه فرصةً لثراءٍ عظيم جنبًا إلى تجارتهم بالكحول. مما يشركهم في رحلة برّية غامرة ضمن عالم غامض أبطاله التجّار والإرهابيين، جنبًا إلى المرتزقة وأفراد العصابات والأسلحة. ضمن إطارٍ يستلهم تاريخ الكويت المُعاصر الذي تنصهر فيه الشعوب والثقافات المتباينة، وعبر قصّة سالم؛ الذي يمثّل المواطن الكويتي الوفيّ وحسن الطويّة، والباحث عن الإثارة بين ركام الرتابة والملل؛ والساعي وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته..

وقال الحسيني متابعاً بأن الفيلم يأتي حصيلة خمسه اعوام من العمل المتواصل والكتابة والتصوير بين الكويت والولايات المتحدة الاميركية والمكسيك وايضا العمليات الفنية التي تمت بين الكويت واميركا وفرنسا ..

وحري بالذكر ان فيلم "شيابني هني" من بطولة النجم الاميركي رون بيرلمان بالاضافة الى النجوم حمد العماني ويعقوب عبدالله وفيصل العميري وروان المهدي وبودي نادري وخالد ميامي بالاضافة الى الفنان جاسم النبهان وعدد اخر من النجوم .

