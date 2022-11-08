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إيلاف: قالت المغنية الأميركية ريهانا أن عودتها إلى المسرح بعد أقل من عام من ولادة طفلها الأول، لابد أن يرافقها أداء يجب أن يتفوق على أي شيء فعلته من قبل.

جاء ذلك في مقابلة لوكالة أسوشييتد برس وأوضحت: "إذا كنت سأبتعد طفلي ، يجب أن يكون ذلك لشيء مميز".

تبين أن هذا الشيء المميز هو العرض القادم لنصف نهاية الشوط الأول لعام 2023 في مباراة "Super Bowl".

كانت المغنية قد رفضت من قبل أداء عرض نهاية الشوط الأول لعام 2019 تضامنا مع كولين كايبرنيك. ولكن في مقابلة حديثة قالت إن التوقيت والظروف هذه المرة كانت مناسبة لها.

بعد إعلان اتحاد كرة القدم الأميركي في أواخر سبتمبر أن ريهانا ستتصدر عرض فبراير ، انتشرت شائعات مأمولة عن ألبوم جديد طال انتظاره ، حيث أن آخر البوم صدر لها كان "ANTI" عام 2016.

على الرغم من أن نجمة البوب ​​طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة الأولى منذ ست سنوات وتحمل عنوان "Lift me up" ، وهي الرئيسية لفيلم "Black Panther: Wakanda Forever" ، إلا أنها كانت سريعة في إيقاف التكهنات بأن أداءها في Super Bowl يعني أن الألبوم بات وشيكًا. بالقول: "هذا ليس صحيحًا. Super Bowl شيء. الموسيقى الجديدة شيء آخر.

على الرغم من عودتها السريعة إلى أعين الجمهور بعد الولادة ، حافظت ريهانا ومغني الراب A $ AP Rocky على خصوصية تفاصيل طفلهما. لم يشارك الاثنان اسمه أو أي صور له بعد.

بالإضافة إلى التكيف مع الحياة كأم جديدة ، قالت ريهانا إنها كانت مشغولة في التفوق العام الماضي على "Savage X Fenty Show Vol.3" الذي حصل على جائزة إيمي وشمل قائمة طويلة من النجوم البارزين.

يتضمن "Savage X Fenty Show Vol.4" هذا العام عروضاً لأنيتا وماكسويل وآخرين ، فضلاً عن قائمة طويلة من المشاهير الذين سيظهرون فيه بما في ذلك تراجي بي هينسون وكارا ديليفين وشيريل لي رالف. جاءت مقابلة وكالة أسوشييتد برس مع ريهانا قبل تسريب خبر مفاده أن جوني ديب كان مقررًا للمشاركة. دعا بعض الأشخاص غير الراضين عن معركة ديب القانونية مع زوجته السابقة أمبر هيرد إلى مقاطعة خط ريهانا إذا كان ديب جزءًا من العرض.



وسيكون "Savage X Fenty Show Vol.4" متاحًا للبث يوم الأربعاء على Amazon Prime Video.