قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: لجأت المغنية الكندية-الأميركية ألانيس موريسيت إلى حسابها على الإنستغرام لتشرح سبب غيابها عن أداء تكريمي لها في حفل "Rock and Roll Hall of Fame" ليلة السبت في لوس أنجلوس.

كان من المتوقع أن تنضم مغنية "You Oughta Know" التي نشأت في أوتاوا إلى أوليفيا رودريغو في دويتو "You So Vain" لتكريم المجند كارلي سيمون.

لكن موريسيت لم تصل إلى خشبة المسرح ونشرت لاحقًا رسالة إلى متابعيها تلمح إلى تجربة مع فريق الإنتاج أثارت ذكريات "شعور شامل مناهض للمرأة" عاشته في صناعة الترفيه.

كتبت موريسيت في قصة على إنستغرام يوم الإثنين: "هناك بعض التذمر المضلل حول عدم أدائي في الحفل التعريفي لموسيقى الروك آند رول هول أوف فيم في نهاية الأسبوع الماضي".

"أولاً ، يجب أن أقول كم أعشق كارلي سيمون وأوليفيا رودريغو ودوللي بارتون وجانيت جاكسون وبات بيناتار وشيريل كرو وبينك وبراندي كارلايل وسارا باريلز - وجميع الأشخاص والفنانين الرائعين الذين كانوا هناك" .. في إشارة الى النساء المشاركات في الحفل.

"لقد أمضيت عقودًا في صناعة مليئة بالمشاعر السائدة المعادية للمرأة، وتسامحت مع الكثير من التعالي وعدم الاحترام ، والتخفيض ، والرفض ، وخرق العقد ، وعدم الدعم ، والاستغلال والعنف النفسي (وأكثر) طوال حياتي المهنية ، و

كتبت موريسيت أنها "استوعبت الأمر في مناسبات أكثر مما يمكنها عده" من أجل الأداء للجمهور على مر السنين، لكنها لم تعد بحاجة إلى "قضاء الوقت في بيئة تقلل من شأن النساء".

"لقد مررت بتجارب لا حصر لها مع فرق الإنتاج من جميع الأجناس طوال حياتي. كثيرة ، وممتعة للغاية ، "واصلت موريسيت في رسالتها.

"لا يوجد شيء أفضل من فريق من الأشخاص المتنوعين يجتمعون في مهمة واحدة. سأستمر في الظهور في تلك البيئات بكل سرور".

لم تقدم أي تفاصيل أخرى عن السلوك الذي دفعها للخروج من العرض، بينما واصلت رودريغو أداء تكريم سيمون منفردًة.

لم يستجب ممثلو كل من موريست و Rock and Roll Hall of Fame لطلبات التعليق.