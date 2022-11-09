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إيلاف: تحقق الممثلة وصانعة الأفلام السعودية سمر شِشة المزيد من الإنجازات ككاتبة بحصولها على منحة الكتابة المقدمة من نتفلكس بالتعاون مع مبادرة إعلام الشرق الأوسط MEMI بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد ما حققته من نجاحات مؤخراً على مستوى التمثيل، أحدثها فوزها بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم الإثارة "كيان"، بالدورة الثامنة لـ مهرجان أفلام السعودية.

فازت سمر شِشة بمنحة الكتابة ضمن 4 كتّاب كانوا قد شاركوا في برنامج MEMI الصيفي، وهو ورشة عمل مدتها 5 أسابيع أقيمت في لوس أنجلوس، وتسمح لهم المنحة بمزيد من استكشاف وتطوير مشاريعهم بتوجيه من مدربين MEMI أو مستشاري نتفلكيس مع فرصة لعرضهم على نتفلكيس خلال 6 أشهر. وهؤلاء الكتّاب هم سلطان تامر من المملكة العربية السعودية، أحمد عصام السيد من مصر، كريم عريقات ومحمد علي النابلسي من الأردن.

"MEMI" هو برنامج تبادل تم إنشاؤه في مدرسة الفنون السينمائية في جامعة جنوب كاليفورنيا (USC)، والذي يعمل على رعاية صانعي المحتوى وكتّاب السيناريو العرب الناشئين. كان برنامج MEMI جزءً من الرحلة الإبداعية للعديد من النجوم العرب، من بينهم المخرجين المصريين عمرو سلامة وتامر محسن، والممثلة السعودية سارة طيبة، وكاتبة السيناريو المصرية مريم نعوم.

⁠ أحدث أعمال سمر شِشة مشاركتها في بطولة الفيلم الروائي القصير "مسكون"، الذي كان عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر بدورته الافتتاحية التي أقيمت في ديسمبر 2021، وهو تعاون سعودي أميركي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأميركي ديفيد دارغ، وشاركت سمر في بطولته مع الممثلة الأمريكية باريس فيرا.

قبل هذا شاركت سمر شِشة شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، من بينها أفلام "مَخرَج 5" من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، والذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، و"جدة بعد منتصف الليل" للمخرج عبد الإله القرشي، و"شمس المعارف"، ومسلسلي "كوكب آخر" للمخرج فارس قُدس، و"بشر1" للمخرج علي السمين.

وفي عالم المسرح، أدت سمر أدواراً رئيسية في العديد من مسرحيات الفصل الواحد من بينها مسرحية "حرام تنسوني بالمرة"، والمونولوغ الموسيقي "حفلة طفش"، كما تعاونت مع الممثلة والمخرجة السعودية فاطمة البنوي في مسرحيتي "الدائرة المستقيمة"، و"أنا أنت".