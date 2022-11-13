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إيلاف: إحتفلت الممثلة الأميركية ديمي مور بعيد ميلادها الستين في 11 نوفمبر على متن طائرة خاصة مع العائلة والأصدقاء.

وفي مقطع فيديو نُشر على إنستغرام ، يمكن رؤية الممثلة وهي تبتسم وترقص بينما يغني ضيوفها أغنية "عيد ميلاد سعيد" على متن الطائرة.

وكتبت في منشور بتاريخ 12 نوفمبر: "احتفالاً بعيد ميلاد بارز تشعر بالحب والامتنان ، شكرًا لكم جميعًا على الرسائل الجميلة بالأمس".

في التعليقات ، تم إغراق نجمة فيلم "Ghost" برسائل لطيفة ، من ضمنها إثنتان من زميلتيها جوليان مور وميشيل فايفر.

كما نشرت ابنة ديمي الصغرى ، تالولا ويليس ، من زوجها السابق بروس ويليس ، سلسلة من اللقطات من الاحتفال ، بما في ذلك صورة لأمها وهي ترتدي تاج عيد ميلاد ملون وتحتضن كلبيها.

كما أرسل زوجها السابق بروس ويليس وزوجته إيما حبهما لها حيث كتبت إيما على إنستغرام: "نحن نحبك من الداخل والخارج" ، جنبًا إلى جنب مع صورة لها ولنجم داي هارد وهما يحملان كتاب ديمي "Inside Out".