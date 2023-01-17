قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: اجتمع نجوم لبنان كارول سماحة، ديانا حداد ومروان خوري في حفل رومنسي طربي بامتياز أُقيم على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد "رياض سيتي"، ضمن حفلات موسم الرياض 2022 .

أما المفاجأة الكبرى فكانت افتتاح الحفل بأغنية "طلّو احبابنا" من أداء أحفاد الفنان القدير الراحل وديع الصافي والمعروفين بـ "الأخوين الصافي"، ثم تنوّع اداءهم بين غناء وعزف مجموعة من أغاني الراحل وديع الصافي، إضافة الى عدد من الأغاني الخليجية مثل "بعاد كنتم"، "يا طيّب القلب"، "أنا كل ما نويت إنسى" والعديد غيرها... ثم شكر الأخوين شربل وجاد الصافي جمهور الرياض على تفاعلهم الملفت وتشجيعهم، وتقدموا بالشكر الخاص الى معالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه للمواهب الشابة في العالم العربي.

بعدها اعتلت الفنانة كارول سماحة المسرح وسط حماس جماهيري كبير، مرحبةً بالجمهور السّعودي وقالت "سعادتي اليوم بلقائكم كبيرة، أشكر الهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة بنش مارك". وأدّت الفنّانة كارول مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة بشكل رائع ومميّز أذهل الجمهور، خصوصا أغنية "أنا قلبي ليه" التي تجلّت بها على المسرح في إداء خاص.

أثنت كارول في المؤتمر الإعلامي الذي أُقيم على هامش الحفل بالنهضة الفنيّة في السّعودية، وعلى الدعم الذي يقدّمه معالي المستشار تركي آل الشيخ للفن والفنانين، وقالت "اليوم غنّيت من قلبي وبكل حب وكنت سعيدة بلقاء جمهوري للمرة الثانية في الرياض".

وفي سؤال حول مطالبة الجمهور بتقديمها مسرحية "زنّوبيا"، أكّدت كارول على اهتمامها وحماسها للفكرة، خصوصا مع النهضة الفنية والمسرحية في المملكة، وقالت "أتمنى أن تقام هذه المسرحية التاريخية الرحبانية ليستمتع بها الجمهور السعودي".

أما الفنانة ديانا حداد، فبدأت وصلتها بالأغنية التي اشتهرت بها "ساكن"، ورحّبت بالجمهور وقالت " نيّالكم بهالبلد، سعيدة أن كون معكم الليلة ومارح إنزل عن المسرح إلاّ ما نغني سوا كل اللي تطلبوه". واكملت وصلتها بمجموعة من الأغاني التي تنوعت بين الجديد والقديم، وسط تفاعل جماهيري استمر لمدة ساعتين اختتمتها بأغنية "انت ملك".

وعبّرت ديانا في اللقاء الصحفي الذي أُقيم على هامش الحفل، عن امتنانها لهذه الليلة التي وصفتها بفوق الخيال، وأشارات عن إعجابها بالمواهب الشبابية السعودية ضمن برنامج "سعودي آيدل" وقالت " أنا على استعداد الى عمل دويتو غنائي مع أحد المواهب السعودية الصاعدة".

وحول جديدها، صرّحت ديانا عن أعمال قيّمة ستضاف الى تاريخها الفني منها أغنية للشاعر الأمير عبدالرحمن بن مساعد.

وكان مسك الختام مع الفنان مروان خوري الذي اعتلى المسرح بعد منتصف الليل تحت زخات المطر على إيقاع "كيفك انت" وسط هتافات الجمهور، مردّدين معه أجمل القصايد، ثم رحّب مروان بجمهور الرياض بكلمات أنيقة شكر فيها كل من الهيئة العامة للترفيه والشركة المنظمة "بنش مارك"، ليُدهش بعدها الجمهور بأدائه وعزفه على البيانو أروع أغانيه الذي اشتهر بغنائها وألحانها منها "بتمون"، "كل القصايد"، "ولو"، كما أدّى أغنية "إن لاقاكم حبيبي" للراحل عبد الحليم حافظ إهداءً لجمهور الرياض.