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يارا حرب من بيروت: لأكثر من قرن من الزمان، أرست فنادق ومنتجعات هيلتون معايير الضيافة في جميع أنحاء العالم، مع ما يقرب من 600 فندق عبر القارات الست، وفي أكثر الوجهات المرغوبة في العالم. وبمناسبة إعادة إفتتاح فندق هيلتون بيروت متروبوليتان، الذي تملكه مجموعة الحبتور، إستضاف الفندق كبار المسؤولين المحليين، الى جانب نخبة من الشخصيات الأجنبية والمشاهير، وحشد من الإعلاميين و الصحافة.

وقد تخلل الحدث الإحتفالي الضخم والمميز، عروض موسيقية حية، إستمتع فيها الضيوف الى جانب إستمتاعهم بمجموعة مختارة من الأطعمة والمشروبات برعاية طهاة هيلتون من الطراز العالمي.

وكاميرا إيلاف كانت حاضرة وأجرت دردشات مع مجموعة من المشاهير ونجوم الفن والسياسة والتمثيل الذي أكدوا مدى أهمية هذا الحدث لخلق فرص عمل للشباب وتنشيط السياحة والإقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها خطوة إيجابية تبث الأمل في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.