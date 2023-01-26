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إيلاف من القاهرة: تستعد النجمة الشابة هند عبد الحليم لانطلاق مسلسلها أزمة منتصف العمر، وذلك يوم 26 يناير المقبل على منصة شاهد vip، وتقوم هند خلال أحداث المسلسل بشخصية سلمى التي تعاني من الإدمان وتقع ضحية للمشاكل الأسرية.

وقد صرّحت هند عبد الحليم "أعتقد ما جذبني في شخصية سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر هو اختلافها الكامل عن شخصيتي الحقيقية، لذلك شعرت بها وتعاطفت مع تجربتها وأثّرت فيّ كثيرًا أثناء التصوير وأصبح الحديث عن الشخصية يتعبني"، وأضافت هند "طريقة سرد قصة سلمى في مسلسل أزمة منتصف العمر أعجبتني بشدة، رأيت أنها مختلفة وتحمست لتقديمها".

ويشارك هند عبد الحليم في بطولة المسلسل النجوم كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، ركين سعد، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدي الشامي، هاجر عفيفي وهو من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.

وقد بدأت هند عبد الحليم مشوارها الفني بعروض مسرح الدولة، وحصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح كأفضل ممثلة عن دورها في مسرحية هنا انتيجون، كما قدمت عروضًا مع نقابة المهن التمثيلية والتي عُرضت على قناة النهار، بدأت مشوارها الدرامي في مسلسل الكابوس عام 2015، ليكون بوابتها للدراما المصرية وتشارك بعده في مسلسلات فوق مستوى الشبهات، بنات سوبر مان، راس الغول، الميزان. كما اشتهرت بأدوارها في أعمال حكايات بنات، زودياك، عوالم خفية، 30 يوم، الأب الروحي، كما شاركت في فيلم 11:11، وفيلم الرعب جدران.