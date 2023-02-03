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إيلاف: طرحت الفنانة ليلى زاهر أولى أغنياتها وتحمل عنوان "كلمة أخيرة" من كلمات محمد حسن و ألحان و توزيع إسلام زكي و مدير تصوير جلال الزكي و وإخراج هشام جمال ومن إنتاج شركة كروم برودكشن معين مطرجي ، وتوزيع ديجتال شركة قنوات ميوزك .

وهي أغنية درامية وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بـ لبنان وسط الثلوج والطبيعة الخلابة تناسباً مع أجواء الشتاء .



على صعيد آخر، انتهت زاهر من تصوير فيلم "مطرح مطروح" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته كل من: محمود حميدة، كريم عفيفى، شيماء سيف، سامي مغاوري، محمد السعدني، شريف ثروت ومحمدي القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبو غريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار خفيف خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفي بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

يذكر أن آخر أعمال ليلى زاهر الدرامية هو مسلسل "في بيتنا روبوت 2"، والذي حقق نجاحاً أثناء عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولة العمل كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقي، مي دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيري عادل والعمل فكرة أحمد محيي وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابي وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.



