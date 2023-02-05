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إيلاف: احتفلت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها، أمس، وتحولت المناسبة الى حفل خطوبة بعد ان تقدم حبيبها ناريغ ناربيكيان لخطبتها وسط تصفيق واحتفال من الحاضرين.



ونشرت نجيم عبر حسابها على الإنستغرام فيديو يوثق اللحظة ارفقته بالتعليق التالي: "اليوم كان من المفترض إني جاية احتفل بعيد ميلادي، بس الأمر انتهى إني بحتفل بحياتي وبحبي.. قلت نعم".

وأعلنت نادين في أوائل فبراير من العام الجاري خبر ارتباطها برجل سوري أرمني، يبلغ من العمر 42 سنة يدعى ناريغ ناربيكيان، بعد انتشار صور لها برفقته في احدى السهرات وكان يحتضنها بشكل حميم.

وسبق لنادين الزواج من اللبناني هادي أسمر، وأنجبت منه بنت وولد وهما هافين و جيوفاني،