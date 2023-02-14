قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يشارك الممثل الشاب محمود ياسين في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل محارب، بطولة حسن الردّاد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل. وكذلك مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه حول الكتيبة 101 التي نجحت في يناير 2018 في التصدي للتكفيريين بمدينة العريش بشمال سيناء، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

أحدث إنجازات محمود ياسين، تكريمه كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، وحصوله على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير، الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوى، خالد سرحان، وبدرية طلبة، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.

محمود ياسين ممثل مصري شاب، شارك في العديد من الأعمال الناجحة، من بينها مسلسل الفتوة (رمضان 2020) أمام النجم ياسر جلال، وأحمد صلاح حسنى، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى. كما شارك محمود في الجزء الثالث من بطولة مسلسل نصيبي وقسمتك، أمام نرمين الفقي ورانيا محمود ياسين، والجزء الثاني من إلا أنا (حكاية على الهامش) بطولة نرمين الفقي وصبري فواز، بالإضافة إلى الجزء الثاني مسلسل زي القمر (حكاية أم العيال) أمام رانيا فريد شوقي وأحمد وفيق.





