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إيلاف: تفتح "ريهانا" قلبها في عدد مارس من مجلة فوغ البريطانية وتتحدث حول تجربتها الجديدة في الأمومة مع طفلها البالغ من العمر 9 أشهر، والذي لم تكشف عن أسمه بعد.

إحتلت المغنية الأميركية غلاف المجلة إلى جانب شريكها A $ AP Rocky وابنهما!

تحدثت الفنانة البالغة من العمر 34 عامًا عن ابنها قائلة شعرت بأنني "مباركة"، ووصفت تجربة الولادة بالـ "جميلة". وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق ذلك"... تدخل المستشفى كزوجين وتغادر كعائلة مكونة من ثلاثة أفراد. إنه جنون.

ووصفت الأيام الأولى من الولادة بالجنون، قائلة: "أنت لا تنام على الإطلاق حتى لو أردت ذلك". وأضافت: "عدنا الى المنزل ولم يكن هناك أحد، كنا نحن فقط كوالدين. تشعر في هذه المرحلة بأنك زومبي في الغالب".

وتكمل: "أنت تتحرك ولكنك تشعر بالإرتياب وتقول لنفسك.. لقد وثقوا بنا للعودة إلى المنزل مع هذا الطفل؟ هذه الحياة الجديدة؟ معنا؟" ، واستدركت ضاحكة: "لا أطباء ، ولا ممرضات ، نحن فقط ... ذاهبون إلى المنزل؟"

وفي حديثها حول شعورها بالأمومة الجديدة ، قالت أن الأشهر القليلة الأولى لها كانت "أسطورية" مع الرضيع: "إنه كل شيء. أنت حقًا لا تتذكر الحياة من قبل ، هذا هو الشيء الأكثر جنونًا على الإطلاق... إنك تحاول حرفياً أن تتذكرها - وهناك صور لحياتي من قبل - لكن الشعور ، والرغبات ، والأشياء التي تستمتع بها ، وكل شيء ، أنت لا تتماثل معها لأنك لا تسمح لنفسك عقليًا بالوصول إلى هذا الحد ،لأنه لا يهم. "

ريهانا التي وضعت طفلها الأول في مايو من العام الماضي، كشفت مؤخرًا أنها تتوقع طفلها الثاني من صديقها A $ AP Rocky أثناء عرضها في بطولة Super Bowl لعام 2023.