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يارا حرب من بيروت: في حوار لإيلاف مع الفنان المصري محمد عطية أخبرنا أنه إنتقل للعيش والإستقرار في لبنان، وهو يعمل بين مصر ولبنان، كما أفصح لنا عن مشاريعه وإعماله المقبلة بين الغناء والتمثيل.

ونوه الى كيفية تمضية وقته في لبنان، وما يحب أن يقوم به… هذا وأطلعنا عطية على تفاصيل دوره الدرامي في مسلسل "روح"، الذي يشكل تحدي كبير له ولكل فريق العمل. مؤكداً أن دوره في هذا المسلسل دور صعب ومعقد وهومن أكثر الأدوار التي أحبها، وأثرت به كثيراً وكان سعيداً جداً خلال تصوير هذا الدور لدرجة أنه لم يستطع الخروج من الشخصية الا بعد بعد طويلة!



كذلك أفصح لنا عطية عن دوره في فيلم "ضيوف شرف" الذي يحضر له، حيث يجسد شخصية عفوية وقريبة من شخصيته. في سياق منفصل تحدث عطية عن برنامج مسابقات يحضر له أيضاً وسيكون وقعه مميز عند المشاهدين. وتطرقنا بالحديث طبعاً عن ستار أكاديمي وأصدقاء الأكاديمية فأكد أنهم عائلة وما زالوا على تواصل مع بعضهم البعض..