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إيلاف: أصدرت الشبكة هذا الأسبوع مقطع فيديو تكريمًا لإلين بومبيو (ميريديث) ، التي ستتنحى عن دورها كشخصية رئيسية في العمل الذي بدء عرضه عام 2005 ولاقى نجاحاً كبيراً، ومازال مستمراً حتى الآن.

كان المقطع عبارة عن نزهة في حارة الذاكرة لأنه تضمن لقطات قديمة مقترنة بمشاهد جديدة من حلقة الوداع العاطفية (التي سيتم بثها في 23 فبراير).

يبدأ المقطع بذكريات من الموسم الأول ، ويظهر زيارة ميريديث الأولى إلى مستشفى سياتل جريس (التي أعيدت تسميتها فيما بعد بمستشفى جراي سلون التذكاري). قال ريتشارد ويبر (جيمس بيكينز جونيور) في تعليق صوتي: "هذه هي ساحتك". "اليوم ، أنت الطبيب."

تتميز ذكريات الماضي أيضًا بالعديد من الشخصيات المفضلة لدى المعجبين ، بما في ذلك ديريك شيبرد (باتريك ديمبسي) وجورج أومالي (تي آر نايت) وإزي ستيفنز (كاثرين هيغل) وكريستينا يانغ (ساندرا أوه) وأديسون مونتغمري (كيت والش).

في تعليق صوتي يفطر القلب، أوضحت ميريديث أن زملاءها في العمل أصبحوا عائلة. تقول: "لدي الكثير من الذكريات عن ناس التقيتهم هنا". "هذا هو المكان الذي وقعت فيه في الحب. المكان الذي وجدت فيه عائلتي. هذا هو المكان الذي تعلمت فيه أن أصبح طبيبة ".

تضيف ميريديث: "لقد أنقذت الأرواح ، وأنقذت حياتي". "لقد مررت بكسر في العظام ومنزل محطم. وموت الناس الذين أحبهم ".

ينتهي المقطع بإشارة ميريديث إلى أنها تمرر الشعلة إلى أعضاء فريق التمثيل الجدد ، بما في ذلك بنسون كوان (هاري شوم جونيور) وجولز ميلين (أديلايد كين) وميكا ياسودا (ميدوري فرانسيس). تقول ميريديث: "مع إغلاق أحد الفصول ، يفتح فصل جديد".

إنها نهاية حقبة.