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إيلاف: كانت والدة فورست غمب على حق عندما قالت إن الحياة كانت مثل علبة شوكولاتة ، وبينما نحن بالتأكيد لا نعرف أبدًا ما الذي سنحصل عليه، تلقينا مفاجأة رائعة عندما اكتشفنا أن توم هانكس ، 66 عامًا ، وروبن رايت ، 56 عامًا ، سيجتمعان مرة أخرى على الشاشة ، بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من تألقهما معًا في فيلم Forrest Gump. والأفضل من ذلك ، سيتعاون الاثنان مع مخرج الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار ، روبرت زيميكيس، وكاتب سيناريو الفيلم، إريك روث.

ستعمل المجموعة الرباعية التي عملت معًا على Forrest Gump الآن على إنشاء فيلم مقتبس من الرواية المصورة "هنا" لريتشارد ماكجواير. ومن الواضح أن هانكس ورايت "سيتم تصغير عمرهما" للفيلم.

على ما يبدو ، سيستخدم الطاقم "تقنية جديدة فائقة الواقعية ، بما في ذلك بدائل الوجه التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وإزالة الشيخوخة" ، لجعل النجمين يبدوان أصغر سناً في الفيلم. لكن هناك سبب وجيه لذلك. فالرواية الشهيرة تحكي قصة مساحة فريدة في غرفة عبر قرون من الزمن. سيعرض الفيلم المقتبس منها شخصيات هانكس ورايت طوال عقود من حياتهم، لذلك سيحتاجون إلى العودة الى مراحل عمرية مختلفة في نقاط عديدة من الفيلم.

قال زيميكيس لـ Variety: "لطالما انجذبت إلى التكنولوجيا التي تساعدني على سرد قصة". "مع هنا ، لن ينجح الفيلم ببساطة دون أن يتحول ممثلونا بسلاسة إلى نسخ أصغر من أنفسهم. أدوات الذكاء الاصطناعي في Metaphysic تفعل ذلك بالضبط ، بطرق كانت مستحيلة في السابق! "