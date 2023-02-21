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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين أغنيتها المصورة الجديدة "حكاية بنت" التي أنتجتها، وشاركت في كتابتها مع السيد علي، ولحنها احمد يوسف، ووزعها احمد عبد العزيز.

تولى التصوير سامح فوزي والاخراج لمؤمن يوسف، تم التسجيل والماستر في استوديو الفنان مدحت صالح.

ويقول مطلعها:

كان عمري ٤ سنين و البيت جنب البيت

الي فيه كبرت و اتربيت

كان يجيني و يناديني واجري اوام عليه

اروحله عشان العب وياه

يفاجئني بحاجه حلوه معاه

بجد عيشنا مع بعض احلى حياه

واما سني بقي ١٦

بقيت بعيش انا ليه