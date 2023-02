قراؤنا من مستخدمي تلغرام

تعرضت جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون (بافتا) لعام 2023 لانتقادات، بعدما ذهبت جميع الجوائز لأشخاص بيض البشرة.

وتضمّن الحدث البريطاني المرموق مجموعة متنوعة من المرشحين. وشكّل الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية نحو 40٪ من قوائم الترشيح النهائية لجوائز التمثيل.

لكن ذلك لم يترجم إلى فوز، إذ كان الفائزون الـ49 في جميع الفئات من البيض.

ويأتي ذلك بعد ثلاث سنوات من حدوث احتجاج وإصلاحات لاحقة، بعدما كان جميع المرشحين العشرين آنذاك من بيض البشرة.

Getty Images كيت بلانشيت وأوستن بتلر فازا بجائزة أفضل ممثلة وممثل

وقال ماركوس رايدر، مدير الاستشارات في مركز السير ليني هنري للتنوع الإعلامي، إن نتائج يوم الأحد كانت "محبطة للغاية"، وأظهرت أنه لم يكن هناك "تغيير جوهري" على مدى العقد الماضي.

وقال: "قبل عشر سنوات، في عام 2013، تصدر مركز ليني هنري عناوين جوائز بافتا التلفزيونية عندما وصفها بأن: كل شيء أبيض في هذه الليلة".

"من المحبط، على الرغم من الإصلاح الشامل الذي تمت استشارتي بشأنه أنا والعديد من العاملين الآخرين في هذه الصناعة - والذي أدى إلى 120 تغييرا في عمليات جوائز البافتا، وألف عضو جديد من المجموعات ناقصة التمثيل وما إلى ذلك، فإن النتيجة النهائية هي أنه لا يوجد تغيير جوهري".

وقال إن التركيز لا ينبغي أن يكون على احتفالات مثل البافتا التي هي "مجرد قمة جبل الجليد" في صناعة السينما الأوسع التي "تعاني من العنصرية المنهجية".

All of yesterday's #EEBAFTAs winners are white people, is that correct? — Nadine White. (@Nadine_Writes) February 20, 2023

وقالت الناقدة السينمائية والتلفزيونية وعضوة لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في بافتا، أشانتي أومكار، إنها شعرت أنها "محطمة للغاية" بعد مشاهدة الحفل ورؤية الصورة الجماعية للفائزين.

وقالت: "كانت أليسون هاموند هي الشخص الوحيد من الأغلبية العالمية في ذلك، ولم تكن فائزة ولكنها كانت تعمل في الفعالية مثل العديد من الآخرين الذين أضافوا لونا إلى السجادة الحمراء وعزفوا الموسيقى وقدموا الجوائز. بدا ذلك تراجعيا، وكما لو أن هذه كانت تجميلية للأمام بدلاً من تغيير منهجي حقيقي".

وقالت أومكار إن جميع الفائزين يستحقون الجوائز، لكنها قلقة بشأن ما إذا كان الناس "يعودون إلى ممارسات التصويت القديمة" بعد التقدم المحرز في السنوات الأخيرة.

"هذا ما كنت أشعر به، وأنا بصراحة كنت حزينة"، حسبما قالت لبي بي سي.

Disappointed!! I've felt this deep pain in the pit of my stomach of late, as I'm seeing the #film industry behind the scenes and the supremacy that it flaunts in my face so much, day by day, so it's not a surprising result, but in 2023, it is deeply regressive and uncalled for ↓ https://t.co/j9aT8ZHcKW — A$hanti OMkar ௐ London, She | Her, Film, TV Critic (@AshantiOmkar) February 19, 2023

وكتبت الكاتبة والناقدة ليلى لطيف في صحيفة الغارديان أنه في تلك الليلة، كان هناك "انزعاج زاحف من أن الجوائز كانت تستفيد من عمل وحضور العديد من الأشخاص الملوّنين من دون تسليمهم تمثالاً صغيراً".

وقالت: "بحلول نهاية الليلة، عندما عُرف ببطء أن كل الفائزين كانوا من البيض، يمكنك أن تشعر عملياً برؤوس فريق البافتا تغرق في أيديهم وهم يستعدون لعاصفة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكتب الممثل الكوميدي لندن هيوز على تويتر: "أي شخص بريطاني غير أبيض، ويحلم بالحصول على مهنة ناجحة في الفنون والترفيه، من فضلك، أتوسل إليك، احصل على تأشيرتك وغادر المملكة المتحدة".

I watched clips of the #BAFTAS and didn’t see a single black or brown person win

Not because they’e not white but because they’re good, really good and the best. In so many categories.

Overlooked and ignored time & again

So depressing

Unconscious bias & systemic#BaftasSoWhite — Saima Mohsin (@SaimaMohsin) February 20, 2023

There’s a sense that representative noms shows the system is working better. That everyone then is on a level playing field. BUT you can’t look at last night’s winners pic and say that the very best work in film the last year has exclusively/only been done by those who are white — Terri White (@Terri_White) February 20, 2023

ورفضت بافتا التعليق على نقص التنوع بين الفائزين، لكنها أشارت إلى الإصلاحات التي اعتمدتها في عام 2020. وشملت هذه الإصلاحات إضافة المزيد من المصوّتين مع التركيز على المجموعات ناقصة التمثيل، وجعل المصوّتين يشاهدون جميع أفلام قوائم الترشيح الطويلة في الفئات التي يصوتون لها.

وقال رئيس المنظمة كريشنيندو ماجومدار لصحيفة نيويورك تايمز قبل الحفل إنه يريد "تحقيق تكافؤ الفرص"، لكن هذا الاعتراف "يجب أن يكون على أساس الجدارة".

اتهامات للقائمين على جوائز الأوسكار بـ "كراهية النساء ذوات البشرة السوداء"

رئيسة أكاديمية الأوسكار تقول إن التعامل مع صفعة ويل سميث "لم يكن حاسماً"

وقالت جين ميليشيب الرئيسة التنفيذية لبافتا في حديث إلى الصحيفة إن عملية المراجعة ستظل مستمرة وثابتة وإن إصلاحات 2020 "ليست محطة نهائية مثالية".

وفي عامي 2021 و2022، كان نصف الممثلين الفائزين من غير البيض.

وقال كلايف نوونكا الذي قاد دراسة حول عدم المساواة العرقية في صناعة السينما في المملكة المتحدة في عام 2021، إن الأمر سيستغرق 5 أو 6 سنوات للحصول على فكرة كاملة عن تأثير تغييرات بافتا.

I take no pleasure in pointing back to this @nytimes article from less than 2 days ago. Anyone expecting an instant, continued and sequential flow of racial difference across the @BAFTA awards needs a much more sophisticated understanding of how the politics of diversity works. https://t.co/6R8rbn2tgs — Clive Nwonka (@CJNwonka) February 19, 2023

وهذا العام، كانت ملحمة الحرب العالمية الأولى باللغة الألمانية "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" هي الفائز الأكبر، بسبع جوائز، بينما حصلت كيت بلانشيت وأوستن بتلر على جوائز التمثيل الرئيسية.